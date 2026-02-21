علی‌اکبر فرهنگی نسب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا، اظهار کرد: پنج هزار و ۳۹۶ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا ثبت‌نام کردند که از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، چهار هزار و ۶۵۱ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

وی دا بیان اینکه ۷۴۵ نفر از ثبت‌نامیها بانوان هستند، افزود: یک هزار و ۱۴۳ نفر از ثبت‌نامیها جوانان زیر ۳۵ سال هستند.

دبیر ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: سه هزار و ۴۶۳ نفر زیر دیپلم، ۷۶۴ نفر دیپلم، ۲۳۹ نفر کاردانی، ۷۵۶ نفر کارشناسی، ۱۵۷ نفر کارشناسی ارشد، ۱۶ نفر حوزوی و یک نفر دارای مدرک دکتر هستند.

وی تصریح کرد: ۲ هزار و ۵۶۹ نفر شغل آزاد، یک هزار و ۲۳۲ نفر بیکار، ۳۸۰ نفر کارمند و پنج نفر قاضی و وکیل هستند.