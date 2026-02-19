عامل چاقوکشی و شرارت در تنکابن دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر دیلمی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره چاقوکشی در دهستان زنگشا محله، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری بلافاصله در محل حاضر شدند اما متهم با قمه به سمت آنان حمله‌ور شد که در جریان این درگیری، یکی از مأموران دچار جراحت شد.

فرمانده انتظامی تنکابن تصریح کرد: با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح و در پی تیراندازی به‌موقع مأموران، متهم در عملیاتی موفقیت‌آمیز دستگیر و از ادامه شرارت وی جلوگیری شد.

دیلمی با اشاره به اینکه متهم از اراذل و اوباش نوظهور بوده است، بیان کرد: وی انگیزه خود از این اقدام را مصرف مشروبات الکلی عنوان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی تنکابن در پایان تأکید کرد: پلیس با هرگونه بی‌نظمی و اخلال در نظم و امنیت عمومی برخورد قاطع خواهد داشت و اجازه نخواهد داد افراد هنجارشکن با اقدامات مجرمانه، امنیت شهروندان را خدشه‌دار کنند.