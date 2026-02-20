به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در استان اظهار کرد: تا پایان روز هفتم ثبتنام، در مجموع ۶ هزار و ۸۲۴ نفر برای تصاحب سه هزار و ۳۷۴ کرسی شوراهای اسلامی در ۹۹۸ روستای استان نامنویسی کردهاند.
وی افزود: از مجموع داوطلبان ثبتنامشده، ۶۳۹ نفر بانوان هستند و مابقی را آقایان تشکیل میدهند که این آمار نشاندهنده مشارکت قابل توجه متقاضیان در این دوره است.
رئیس ستاد انتخابات گلستان با اشاره به مدارک مورد نیاز داوطلبان گفت: گواهی عدم سوءپیشینه، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و همچنین مدارک مربوط به استعفا برای مشمولان ماده ۴۱ قانون، از جمله مدارک الزامی برای ثبتنام است.
حمیدی خاطرنشان کرد: ثبتنام داوطلبان به دو روش حضوری از طریق بخشداریها و همچنین به صورت غیرحضوری و اینترنتی از طریق رایانه شخصی یا کافینتها امکانپذیر است و داوطلبان میتوانند با توجه به شرایط خود، یکی از این دو روش را انتخاب کنند.
