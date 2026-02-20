۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

ثبت‌نام ۶۸۲۴ داوطلب برای ۳۳۷۴ کرسی شوراهای روستایی گلستان

گرگان-رئیس ستاد انتخابات گلستان، از ثبت‌نام ۶هزار و ۸۲۴ داوطلب در پایان روز هفتم نام‌نویسی شوراهای اسلامی روستا خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶۳۹ نفر بانوان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در استان اظهار کرد: تا پایان روز هفتم ثبت‌نام، در مجموع ۶ هزار و ۸۲۴ نفر برای تصاحب سه هزار و ۳۷۴ کرسی شوراهای اسلامی در ۹۹۸ روستای استان نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌شده، ۶۳۹ نفر بانوان هستند و مابقی را آقایان تشکیل می‌دهند که این آمار نشان‌دهنده مشارکت قابل توجه متقاضیان در این دوره است.

رئیس ستاد انتخابات گلستان با اشاره به مدارک مورد نیاز داوطلبان گفت: گواهی عدم سوءپیشینه، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان و همچنین مدارک مربوط به استعفا برای مشمولان ماده ۴۱ قانون، از جمله مدارک الزامی برای ثبت‌نام است.

حمیدی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام داوطلبان به دو روش حضوری از طریق بخشداری‌ها و همچنین به صورت غیرحضوری و اینترنتی از طریق رایانه شخصی یا کافی‌نت‌ها امکان‌پذیر است و داوطلبان می‌توانند با توجه به شرایط خود، یکی از این دو روش را انتخاب کنند.

