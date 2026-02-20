به گزارش خبرنگار مهر، سعید ترکمانی پور صبح جمعه در حاشیه آغاز گشتهای مشترک ویژه رمضان و نوروز در سیریک، با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر بازار در آستانه ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز اظهار کرد: گشتهای مشترک با مشارکت اداره صمت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، شبکه بهداشت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت روزانه و مستمر در سطح شهرستان اجرا میشود.
ترکمانی پور افزود: این گشتها با هدف کنترل و پایش قیمتها، جلوگیری از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و رعایت ضوابط بهداشتی، بهویژه در واحدهای عرضه مواد غذایی، نانواییها، رستورانها و مراکز پرتردد انجام میشود.
رئیس اداره صمت سیریک تأکید کرد: با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع میشود.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ یا مراجعه حضوری به اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
