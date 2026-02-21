مجتبی بنداد کرمانی، رئیس شبکه بهداشت و درمان دماوند، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با آغاز ماه مبارک رمضان، طرح نظارت بر اماکن و فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی در این شهرستان با شدت بیشتری اجرا می‌شود.

به گفته او، یکی از ویژگی‌های این طرح افزایش جدیت در برخورد با تخلفات و همچنین تغییر زمان‌بندی بازرسی‌هاست؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر بازدیدهای روزانه، نظارت‌های شبانه نیز به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.

بنداد کرمانی با اشاره به افزایش مراجعه شهروندان به مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در ایام رمضان گفت: در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا تخلف، شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۹۰ ثبت کنند تا کارشناسان به‌سرعت موضوع را بررسی کنند.

او افزود: واحدهای نظارتی شبکه بهداشت و درمان، دامپزشکی، اتاق اصناف و تعزیرات در سطح شهرستان فعال هستند و آمادگی کامل برای دریافت گزارش‌های مردمی دارند.

به گفته رئیس شبکه بهداشت دماوند، در صورت احراز تخلف، با واحدهای متخلف برخورد قانونی انجام شده و در موارد لازم، محل فعالیت تا زمان رفع نواقص پلمب خواهد شد.