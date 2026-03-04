حمیدرضا فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازرسان اتاق اصناف به همراه بسیج اصناف همه‌روزه در دو نوبت صبح و عصر بازار را رصد می‌کنند و نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه دارد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی افزود: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان، نزدیکی به ایام پایانی سال و تحولات اخیر، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای پیشگیری از هرگونه سودجویی و صیانت از حقوق شهروندان انجام شده است.

رئیس اتاق اصناف ورامین ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، کم‌فروشی یا احتکار، برخورد قاطع و جریمه‌های سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود و در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.

فرجی از کشف یک انبار احتکار آرد نانوایی در بازرسی‌های اخیر خبر داد و بیان کرد: این واحد پس از طی مراحل قانونی و قضایی پلمب شد.

وی ارزش ریالی اقلام کشف‌شده را ۷۳۰ میلیون ریال اعلام کرد و در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق شماره‌های ۳۶۲۵۹۱۱۱ و ۳۶۲۸۰۶۷۶ گزارش دهند.