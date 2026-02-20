به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وایولا دیویس با انتشار «سنگ قضاوت»، یک رمان هیجان‌انگیز دادگاهی که آن را با همکاری جیمز پترسون نویسنده پرفروش‌ نوشته است، کارنامه چشمگیر خود را غنی‌تر کرده و رمان‌نویسی را هم به موفقیت هایش افزوده است.

این کتاب که قرار است به زودی و از ۹ مارس راهی کتابفروشی ها شود، به معنی ورود دیویس به عرصه داستان‌های بزرگسالان است.

«سنگ قضاوت» که توسط انتشارات لیتل، براون و شرکا منتشر شده است، بر قاضی مری استون، قاضی دادگاهی در شهری کوچک در آلاباما تمرکز دارد که باید در یک نبرد دادگاهی تفرقه‌انگیز و از نظر اخلاقی پر تنش، به موفقیت برسد. موضوع این است که یک پزشک پس از جراحی یک دختر ۱۳ ساله تحت قوانین سختگیرانه سقط جنین متهم می‌شود و حالا وی باید بین فداکاری خود به عدالت، جامعه‌اش و چشم‌انداز انتخاب مجدد خود، تعادل برقرار کند.

برای دیویس انتشار این اولین اثر ادبی، به معنی فصلی جدید و جسورانه‌ است. سال ۲۰۲۲، او کتاب خاطرات خود با عنوان «در جستجوی من» را منتشر کرد، روایتی به کل شخصی از ظهور او از کودکی پرآشوب تا تبدیل شدنش به یکی از مشهورترین بازیگران نسل خود. وی با این روایت در قالب کتاب صوتی، در سال ۲۰۲۳ جایزه گرمی را نیز دریافت کرد. پس از انتشار آن، دیویس به طور گسترده در مورد فرآیند درمانی نوشتن خاطرات صحبت کرد.

وی در جریان یک تور مطبوعاتی برای کتابش گفت: یک پیام ناگفته وجود دارد که تنها داستان‌هایی که ارزش گفتن دارند، داستان‌هایی هستند که در کتاب‌های تاریخ به چاپ می‌رسند. این درست نیست. هر داستانی مهم است. داستان پدرم مهم است. همه ما شایسته گفتن داستان‌هایمان و شنیده شدن آنها هستیم. همه ما باید همانطور که برای نفس کشیدن نیاز به دیده شدن و مورد احترام قرار گرفتن داریم، دیده شویم و مورد احترام باشیم.

این بازیگر برنده اسکار اجازه نمی‌دهد تلاش‌های ادبی جدیدش مانع از پیشرفت او در عرصه سینما شود. آوریل گذشته، او در نقش رئیس جمهور آمریکا در فیلم مهیج «G۲۰» شبکه آمازون پرایم بازی کرد. وی همچنین در فیلم اقتباسی «فرزندان خون و استخوان» بازی کرده که قرار است ژانویه ۲۰۲۷ اکران شود.