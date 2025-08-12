وایولا دیویس دکترای افتخاری موسسه فیلم آمریکا را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ویولا دیویس و والتر مرچ در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان هنرستان، مدرک دکترای افتخاری هنرهای زیبا را از موسسه فیلم آمریکا دریافت کردند.

دیویس در این مراسم درباره اهمیت تجلیل از سوی موسسه فیلم آمریکا برای مشارکت‌هایش در صنعت فیلم و تلویزیون صحبت کرد و گفت: قدردانی وقتی توسط همکارانتان صورت بگیرد، بسیار اهمیت دارد. من هر کسی را که در این حرفه است؛ مهم نیست چقدر در آن بوده، شناخته شده یا ناشناخته است، همکار خودم می‌دانم. آنها کار را می‌شناسند. آنها هنر را می‌شناسند. این باعث می‌شود احساس توانایی کنم. این باعث می‌شود احساس کنم که حرفه و مسیر من برای کسی معنایی داشته و من تا حدودی میراثی از خود به جای گذاشته‌ام.

دیویس که برنده ۴ جایزه معتبر اسکار، گرمی، امی و تونی است، در سخنرانی خود گفت: به نظرم تنها هدف وجود انسان، روشن کردن نوری در تاریکی قریب‌الوقوع است. آن شخصی که با پاپ‌کورن و کوکاکولا رژیمی به سینما می‌دود، همه مخاطبانی که حاضر نیستند فرار کنند؛ حاضرند تنهایی، اضطراب، شرم از بی‌ارزش بودن، افسردگی، بی‌دست‌وپا بودن و آشفتگی خود را با خود بیاورند، وقتی پرده‌ها باز می‌شوند و فیلم پخش می‌شود، متوجه می‌شوند که تنها نیستند.

وی در ادامه گفت: هدف هنر همان هدف هنرمند است. شما داستان‌هایی خلق می‌کنید تا مردم احساس تنهایی نکنند. اینکه نه تنها با دیگران، بلکه با خودشان نیز ارتباط برقرار کنند و آنها می‌دانند که با پیش رفتن داستان، می‌توانند آن عبارت زیبا را بگویند: فقط من نیستم ...

این بازیگر در طول دوران حرفه‌ای خود در نقش‌هایی گسترده ظاهر شده که مخاطبان با آنها ارتباط برقرار کرده‌اند. نمونه کارهای گسترده او شامل «حصارها»، «کمک»، «ما رینی سیاه»، «بیوه‌ها»، «گروه ۲۰»، «هوا» و همچنین عناوین تلویزیونی «چگونه از مجازات قتل فرار کنیم» و «بانوی اول» می‌شود.

دیویس در سخنان پایانی خود خطاب به دانشجویان فارغ التحصیل موسسه فیلم آمریکا گفت: شما این قدرت را دارید که به خانه بروید و به آن چیزی که باعث شده بخواهید این کار را انجام دهید، برسید. اینکه شفادهنده، کیمیاگر باشید، سیستم را کنار بگذارید و زندگی را کمی متفاوت ببینید. بنابراین هدف شما کاری که انجام می‌دهید نیست، بلکه اتفاقی است که برای مردم می‌افتد.

مارچ که یک جایزه اسکار برای فیلم «اینک آخرالزمان» و ۲جایزه اسکار برای فیلم «بیمار انگلیسی» دریافت کرده و با کارگردانانی مانند کاترین بیگلو، سم مندس و جورج لوکاس همکاری داشته نیز فارغ التحصیلان را تشویق کرد که در بحبوحه صنعت سرگرمی در حال تحول، انعطاف‌پذیر و حامی یکدیگر باشند.

وی گفت: ما درست در آستانه یکی دیگر از تحولات بزرگ، یعنی هوش مصنوعی هستیم. به محض اینکه این سالن را ترک کنید، شجاعت شما آزمایش خواهد شد. طوفانی در آنجا در حال شکل‌گیری است، از نظر سیاسی، زیست‌محیطی، سینمایی و هر نوع طرز فکری که بتوانید تصور کنید. من به شجاعت شما درود می‌فرستم.

پیش از دیویس و مارچ، چهره‌هایی چون جیمی لی کرتیس، دیوید لینچ، اسپایک لی، آنجلا باست، مل بروکس، کارول برنت و نورا افرون مدرک افتخاری موسسه فیلم آمریکا را دریافت کرده‌اند.