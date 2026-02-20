۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

وقتی سرمایه بانک‌ها کافی نیست؛ ناترازی چگونه تورم‌زا می‌شود؟

ضعف کفایت سرمایه بانک‌ها موجب انتقال ریسک به بانک مرکزی شده و پیامد آن، افزایش پایه پولی و فشار تورمی بر اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناترازی بانک‌ها در سال‌های اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مفهومی که اگرچه در ظاهر فنی و محدود به ترازنامه بانک‌ها به نظر می‌رسد، اما در عمل اثرات آن به‌طور مستقیم در سفره خانوار، قیمت کالاها و ثبات اقتصاد کلان قابل مشاهده است. داده‌ها و شواهد موجود از وضعیت نظام بانکی تا پایان سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ناترازی نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی یک ضعف بنیادین است: کاهش مزمن کفایت سرمایه بانک‌ها.

در شرایطی که بانک‌ها باید نقش ضربه‌گیر شوک‌های اقتصادی را ایفا کنند، ضعف سرمایه باعث شده این نهادها خود به منبع انتقال ریسک به کل اقتصاد تبدیل شوند. نتیجه این فرآیند، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و در نهایت، تشدید تورم بوده است.

کفایت سرمایه؛ ستون فراموش‌شده سلامت بانکی

کفایت سرمایه در ساده‌ترین تعریف، نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک آن است؛ شاخصی که نشان می‌دهد بانک تا چه حد توان جذب زیان‌های احتمالی را دارد. در استانداردهای بین‌المللی، این نسبت نه‌تنها یک الزام نظارتی، بلکه پیش‌شرط ثبات مالی محسوب می‌شود.

اما بررسی گزارش‌های نظارتی و صورت‌های مالی تجمیعی شبکه بانکی تا سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کفایت سرمایه در سطح کلان شبکه بانکی به‌طور معناداری پایین‌تر از سطوح ایمن قرار دارد. در برخی موارد، سرمایه واقعی بانک‌ها عملاً توان پوشش ریسک دارایی‌ها را از دست داده و ترازنامه‌ها به‌شدت ناتراز شده‌اند.

این وضعیت، حاصل یک عامل منفرد نیست. طی سال‌های گذشته، چند روند هم‌زمان باعث فرسایش سرمایه بانک‌ها شده است؛ از یک‌سو، رشد مطالبات غیرجاری و تسهیلاتی که بازگشت مؤثر نداشته‌اند، بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها را به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، ورود گسترده بانک‌ها به حوزه بنگاه‌داری و تملک دارایی‌های غیرنقدشونده، منابع را قفل کرده و انعطاف ترازنامه را کاهش داده است.

در کنار این موارد، رشد اسمی ترازنامه بانک‌ها بدون افزایش متناسب سرمایه، باعث شده نسبت کفایت سرمایه به‌طور پیوسته تضعیف شود. به بیان ساده، بانک‌ها بزرگ‌تر شده‌اند، اما قوی‌تر نشده‌اند.

ناترازی؛ پیامد اجتناب‌ناپذیر ضعف سرمایه

وقتی کفایت سرمایه تضعیف می‌شود، ناترازی دیگر یک احتمال نیست، بلکه یک پیامد اجتناب‌ناپذیر است. بانکی که سرمایه کافی ندارد، در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی—از افزایش مطالبات معوق گرفته تا نوسان نرخ سود یا افت ارزش دارایی‌ها—دچار عدم تعادل می‌شود.

ناترازی در این شرایط، خود را در چند سطح نشان می‌دهد. نخست، ناترازی نقدینگی؛ یعنی ناتوانی بانک در پاسخ‌گویی به تعهدات کوتاه‌مدت بدون اتکا به منابع بیرونی. دوم، ناترازی ترازنامه‌ای؛ جایی که ارزش واقعی دارایی‌ها کمتر از بدهی‌هاست، هرچند در حسابداری اسمی پنهان بماند. و سوم، ناترازی درآمدی؛ زمانی که درآمد عملیاتی بانک حتی هزینه‌های جاری و زیان‌های انباشته را پوشش نمی‌دهد.

در چنین وضعیتی، مسیر پیش روی بانک‌ها محدود می‌شود. افزایش سرمایه از محل سهامداران، به‌دلیل جذابیت پایین و زیان انباشته، دشوار است. فروش دارایی‌ها نیز به‌دلیل غیرنقدشونده بودن آن‌ها زمان‌بر و پرهزینه است. در نتیجه، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ چه در قالب اضافه‌برداشت و چه از طریق خطوط اعتباری.

از ترازنامه بانک تا تورم؛ زنجیره‌ای که گسسته نمی‌شود

یکی از خطاهای تحلیلی رایج، نگاه منفک به ناترازی بانکی و تورم است؛ گویی این دو پدیده مستقل از یکدیگرند. در حالی که تجربه سال‌های اخیر، به‌ویژه تا پایان ۱۴۰۴، نشان می‌دهد میان این دو، یک رابطه علّی روشن وجود دارد.

ضعف کفایت سرمایه، بانک را به سمت ناترازی سوق می‌دهد. ناترازی، نیاز به منابع بیرونی را افزایش می‌دهد. این نیاز، در نهایت از مسیر بانک مرکزی تأمین می‌شود و نتیجه آن، افزایش پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز با ضریب فزاینده، به رشد نقدینگی تبدیل می‌شود؛ رشدی که با وقفه زمانی، خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد.

بررسی اجزای رشد نقدینگی در سال‌های منتهی به ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی در این رشد داشته است. این بدان معناست که بخشی از تورم موجود، نه ناشی از شوک‌های خارجی یا صرفاً کسری بودجه دولت، بلکه نتیجه مستقیم ناترازی بانک‌هاست.

تورمی که از این مسیر ایجاد می‌شود، ماهیتی مزمن دارد. چراکه تا زمانی که ترازنامه بانک‌ها اصلاح نشود و کفایت سرمایه ترمیم نگردد، چرخه خلق پول ناپایدار ادامه خواهد داشت.

هزینه ناترازی؛ تورمی که همه می‌پردازند

ناترازی بانکی، در نهایت به یک هزینه عمومی تبدیل می‌شود. تورمی که از دل ضعف سرمایه بانک‌ها زاده می‌شود، به‌طور نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه اثر می‌گذارد. خانوارهای حقوق‌بگیر و دهک‌های کم‌درآمد، بیشترین آسیب را از کاهش قدرت خرید می‌بینند، در حالی که دارندگان دارایی‌های واقعی، امکان پوشش بخشی از این تورم را دارند.

علاوه بر این، تداوم تورم ناشی از ناترازی بانکی، انتظارات تورمی را نیز بی‌ثبات می‌کند. فعالان اقتصادی، در فضایی که ثبات پولی وجود ندارد، افق سرمایه‌گذاری را کوتاه‌تر می‌بینند و این خود به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود.

در همین رابطه، علی سعدوندی یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مسئله اصلی نظام بانکی ما کمبود نقدینگی نیست، بلکه کمبود سرمایه است. تا زمانی که کفایت سرمایه بانک‌ها ترمیم نشود، هرگونه تزریق نقدینگی یا کنترل دستوری ترازنامه، فقط صورت مسئله را به تعویق می‌اندازد و هزینه آن در قالب تورم به کل جامعه منتقل می‌شود.

او تأکید می‌کند که تجربه سال ۱۴۰۴ به‌روشنی نشان داده کنترل پایدار تورم بدون اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. وقتی بانک‌ها با کفایت سرمایه پایین فعالیت می‌کنند، عملاً توان جذب زیان ندارند. در چنین شرایطی، هر شوک کوچک اقتصادی—از افزایش مطالبات معوق گرفته تا زیان عملیاتی—به‌جای آنکه توسط سرمایه بانک جذب شود، به بانک مرکزی منتقل می‌شود.

به گفته سعدوندی، این انتقال ریسک دقیقاً همان نقطه‌ای است که ناترازی بانکی به تورم گره می‌خورد. بانکی که سرمایه کافی ندارد، برای تأمین نقدینگی به اضافه‌برداشت یا خطوط اعتباری متوسل می‌شود. این یعنی افزایش پایه پولی. پایه پولی هم با یک وقفه زمانی، خود را در رشد نقدینگی و سپس تورم نشان می‌دهد.

وی معتقد است ما با تورمی مواجه هستیم که بخش قابل توجهی از آن، تورم نهادی و ساختاری است. این تورم از دل ناترازی نظام بانکی بیرون می‌آید و تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، با سیاست‌های کوتاه‌مدت مهار نخواهد شد.

سعدوندی با اشاره به اثرات توزیعی این نوع تورم می‌گوید: تورمی که از ناترازی بانکی ناشی می‌شود، یک مالیات پنهان است. این مالیات به‌صورت نابرابر اخذ می‌شود؛ حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را می‌بینند، در حالی که منشأ تورم در ترازنامه بانک‌ها پنهان مانده است.

این اقتصاددان معتقد است تمرکز صرف بر کنترل رشد ترازنامه یا محدودیت‌های اعتباری، بدون حل مسئله سرمایه، نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند. تا زمانی که کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح قابل قبول نرسد، بانک مرکزی ناچار است برای جلوگیری از بحران، نقدینگی تزریق کند و این یعنی بازتولید تورم. اصلاح واقعی از افزایش سرمایه، شفاف‌سازی دارایی‌ها و پذیرش زیان‌های انباشته آغاز می‌شود.

به گفته او، اگرچه اصلاح کفایت سرمایه هزینه‌بر و زمان‌بر است، اما عدم اصلاح آن، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد تحمیل می‌کند. ما یا باید هزینه اصلاح نظام بانکی را امروز بپردازیم، یا هزینه تورم مزمن را سال‌ها از جیب مردم برداشت کنیم. تجربه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسیر دوم، اقتصاد را فرسوده‌تر می‌کند.

اصلاح از کجا باید آغاز شود؟

ناترازی بانک‌ها را نمی‌توان با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا تمرکز بر چند نهاد خاص برطرف کرد. این پدیده، نتیجه یک ضعف سیستمی است که در مرکز آن، کفایت سرمایه قرار دارد. تا زمانی که بانک‌ها با سرمایه ناکافی فعالیت می‌کنند، ریسک آن‌ها ناگزیر به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌شود و تورم به‌عنوان پیامد نهایی، تداوم خواهد داشت.

اصلاح این وضعیت، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است: افزایش واقعی سرمایه، شفاف‌سازی کیفیت دارایی‌ها، محدود کردن بنگاه‌داری، و کاهش اتکای ساختاری اقتصاد به منابع بانکی. بدون این اصلاحات، ناترازی بانکی همچنان یکی از ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران باقی خواهد ماند؛ حتی اگر در مقاطعی، با سیاست‌های کنترلی موقت مهار شود.

کد خبر 6754263
محمدحسین سیف اللهی مقدم

    نظرات

    • NP DE ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      بحث اصلی این اقتصاددان (آقای دکتر سعید سعدوندی) بر محور تورم ساختاری ناشی از ناترازی سیستم بانکی است، نه صرفاً چاپ پول یا سیاست‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی.
    • NP DE ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      چالش‌های اصلی مطرح‌شده در متن ناترازی نظام بانکی: یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها با واقعیت اقتصادی و ارزش واقعی‌شان همخوانی ندارد. بسیاری از دارایی‌ها (مثل تسهیلات غیرقابل وصول یا پروژه‌های راکد) عملاً بی‌ارزش‌اند ولی هنوز در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان "دارایی" ثبت شده‌اند. کفایت سرمایه پایین بانک‌ها: بخش عمده بانک‌های ایران، سرمایه کافی در مقایسه با تعهدات‌شان ندارند. بنابراین، اگر وامی برنگردد، زیانش را نمی‌توانند پوشش دهند و در نهایت بار آن به دوش بانک مرکزی (و از آن‌جا عملاً مردم) می‌افتد.
    • NP DE ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      خلق اعتبار بدون پشتوانه واقعی: ضعف نظارت بر ترازنامه‌ها باعث می‌شود بانک‌ها اعتبار جدید خلق کنند تا زیان قبلی را بپوشانند. این همان «اضافه‌برداشت» یا «خطوط اعتباری» است که پایه پولی را بالا می‌برد.تورم به‌عنوان پیامد نهادی: پیامد این چرخه، تورمی است که تغذیه‌کننده خود می‌شود و به‌صورت نابرابر میان طبقات اجتماعی توزیع می‌گردد (نوعی "مالیات پنهان" از فقرا به نفع صاحبان دارایی).
    • NP DE ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ریشه و راه‌حل‌های پایدارافزایش کفایت سرمایه بانک‌ها: یعنی سهام‌داران اصلی بانک‌ها (اعم از بخش خصوصی یا دولتی) باید سرمایه واقعی تزریق کنند یا بانک‌ها ادغام و بازسرمایه‌گذاری شوند تا بتوانند زیان‌های انباشته را پوشش دهند.شفاف‌سازی دارایی‌ها و ترازنامه‌ها: لازم است دارایی‌های موهومی حذف و ارزش‌گذاری واقعی صورت گیرد. بدون این کار "صورت‌حساب بانکی" قابل اعتماد نمی‌ماند و سیاست‌گذار عددی بر پایه "توهم دارایی" تصمیم می‌گیرد.
    • NP DE ۱۴:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      پذیرش زیان و پاک‌سازی ترازنامه‌ها: باید بپذیریم که بخشی از دارایی‌ها در واقع "سوخت شده‌اند". حذف حسابداریِ صوری و قبول زیان در کوتاه‌مدت، شرط سلامت بلندمدت سیستم است. محدود کردن بنگاه‌داری بانک‌ها: بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی بازگردند، نه اینکه بنگاه‌داری، ملک‌داری یا شرکت‌داری کنند. این رفتارها ترازنامه را متورم می‌کند و کارکرد واقعی بانک را مختل
    • NP DE ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      کاهش وابستگی اقتصاد به منابع بانکی: باید بازار سرمایه، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تقویت شوند تا تأمین مالی تولید فقط از مسیر "خلق اعتبار بانکی" انجام نشود. خلاصه منطقی نگاه سعدوندی تا زمانی که بانک‌ها با سرمایه ناکافی، دارایی غیرواقعی، و انضباط ضعیف ادامه دهند، هر سیاست ضدتورمی — از کنترل ترازنامه تا افزایش نرخ بهره — فقط تسکین موقت است.
    • NP DE ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      برای «جراحی واقعی و دائمی» نظام بانکی، باید یک برنامه مرحله‌به‌مرحله، شفاف و همراه با هزینه‌پذیری سیاسی طراحی شود؛ نه مُسکن مقطعی. ۱. تشخیص رسمی و شفاف ناترازی انجام استرس‌تست و ارزیابی کیفی دارایی‌ها (AQR) برای همه بانک‌ها، با استاندارد واحد و اعلام‌پذیر. طبقه‌بندی بانک‌ها به سه گروه: سالم، قابل احیا با اصلاح، و غیرقابل احیا (نیازمند ادغام/گزیر و انحلال کنترل‌شده).
    • NP DE ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ۳. ترمیم و افزایش واقعی سرمایه اجبار سهام‌داران عمده (دولتی و خصوصی) به افزایش سرمایه نقدی، تبدیل بدهی دولت به سرمایه در بانک‌های دولتی، و تبدیل بخشی از بدهی‌های کلان به سهام. ممنوعیت تقسیم سود در بانک‌های ناتراز تا رسیدن به نسبت کفایت سرمایه قابل قبول (مثلاً حداقل ۸ درصد باسل).
    • NP DE ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ۴. گزیر، ادغام و خروج بانک‌های مزمن ناترازبرای بانک‌هایی که حتی با افزایش سرمایه و انتقال دارایی سمی، هنوز ناترازند: اجرای «برنامه گزیر» (Resolution) مثل ترکیه و برخی کشورها؛ یعنی ادغام، واگذاری یا انحلال با حفاظت از سپرده‌گذار خرد. استفاده از مشوق‌های مالیاتی و حقوقی برای تسهیل ادغام و کاهش تعداد بانک‌های کوچکِ ناکارا.
    • NP DE ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ۵. اصلاح حکمرانی، نظارت و مدل کسب‌وکاراستقرار حاکمیت شرکتی واقعی: هیئت‌مدیره مستقل، کمیته ریسک، حسابرسی داخلی قوی، و پاسخ‌گویی مدیران به نتایج ناترازی. به‌روزرسانی مدل نظارتی بانک مرکزی: نظارت مبتنی بر ریسک، ناظر مقیم در بانک‌های پرریسک، و اختیار مداخله زودهنگام (محدودیت فعالیت، محدودیت سود، تغییر مدیریت). تقویت رتبه‌سنجی اعتباری مستقل برای مشتریان جهت کاهش نکول وام‌ها و جلوگیری از انجماد منابع.
    • NP DE ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ۶. کاهش وابستگی ساختاری اقتصاد به بانک‌هاتوسعه بازار سرمایه، صندوق‌های پروژه، و ابزارهای تأمین مالی بلندمدت تا فشار تأمین مالیِ همه‌چیز از بانک‌ها برداشته شود. انضباط مالی دولت: کاهش کسری بودجه، قطع تکالیف دستوری پرهزینه به بانک‌ها، و ممنوعیت استفاده سیستماتیک از بانک‌ها برای پوشش ناترازی بودجه.
    • NP DE ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      ۷. ستون سیاسی و اجتماعی اصلاح اعلام صریح به مردم که بخشی از هزینه، امروز و کنترل‌شده پرداخت می‌شود تا از تورم مزمن و مالیات پنهانِ سالانه جلوگیری شود؛ همان چیزی که در تجربه ترکیه و مالزی، پایه حمایت سیاسی اصلاحات شد. طراحی بسته حمایتی مخصوص حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دهک‌های پایین، همزمان با اصلاح بانکی، تا فشار تورمی دوره گذار روی آن‌ها جبران شود
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      کشورهایی که تورم کم دارند یا منفی است بدلیل ندادن سود به سپرده های سرمایه گذاران داخلی و خارجی است چون سرمایه گذار را وادار به سرمایه گذاری در شرکتها و بورس میکند و نیازی به تحمیل هزینه سود سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیست پس التزام بانکها به پرداخت سود سپرده گذاری را بسیار کاهش میدهد در نتیجه نقدینگی کاهش می یابد، و در ضمن سود پرداخت وام ها کم شده واین راهبرد عملی کاهش تورم در یک کشور است
    • IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      وقتی شرکت هایی مثل ایرانخودرو و سایپا و یا شرکتهای فولادی و یا سایر شرکت ها چون از وام های ربوی استفاده کرده اند دیگر نمیتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند و برای جبران بدهی های خود علاوه بر گرفتن وام، از گرونتر کردن محصولات خود بهره میبرند تا بلکه بتوانند دیرکرد های بانکی را جبران کنند، همین امر باعث تورم وحشتناک در اقتصاد کشور میشود و تنها بانکها هستند که از این امور سود کلان میبرند

