۴ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۳۸

مسابقه زندگی با آیه‌ها در کرمان؛ سوال روز پنجم و معرفی برندگان روز سوم

کرمان- سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه ها» ویژه ماه مبارک رمضان در استان کرمان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه ها » ویژه ماه مبارک رمضان در استان کرمان به شرح ذیل اعلام شد.

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره مبارکه نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. آمادگی کامل در برابر دشمن

۲. قرآن،چراغ راه زندگی

۳. تمام عزت نزد خداست

۴. جواب دادن بدی با خوبی

شما می‌توانید عدد گزینه صحیح را به ۳۰۰۰۲۶۱۱ ارسال نموده و در قرعه کشی روزانه ما شرکت کنید.

هر روز به ۵ نفر از شرکت کنندگان ۵۰۰ هزار تومان تقدیم می‌شود.

سوال و جواب روز سوم مسابقه طرح «زندگی با آیه ها» در استان کرمان

در سوال روز سوم مسابقه زندگی با آیه ها در استان کرمان آمده بود: مفهوم آیه ۲۶۸سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

پاسخ سوال روز سوم : گزینه شماره ۴ (روش فریب شیطان،ترساندن از فقر است)

اسامی برندگان روز سوم به شرح زیر است:

