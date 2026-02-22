۳ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۷

سوال روز چهارم مسابقه « زندگی با آیه ها » در استان کرمان

کرمان- سوال روز چهارم مسابقه «زندگی با آیه ها» ویژه ماه مبارک رمضان در استان کرمان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سوال روز چهارم مسابقه «زندگی با آیه ها » ویژه ماه مبارک رمضان در استان کرمان به شرح ذیل اعلام شد.

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره مبارکه آل عمران (وقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. خدا بهترین تکیه گاه و کفایت

۲. شیطان میان مؤمنان جدایی می اندازد

۳. لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴. کمک به فقرا و نیازمندان

شما می‌توانید عدد گزینه صحیح را به ۳۰۰۰۲۶۱۱ ارسال نموده و در قرعه کشی روزانه ما شرکت کنید.

هر روز به ۵ نفر از شرکت کنندگان ۵۰۰ هزار تومان تقدیم می‌شود.

