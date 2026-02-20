به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه اسفند ماه ۱۴۰۴ مهدیشهر به میزبانی مصلی این شهرستان، بر ضرورت توجه به جهاد تبیین از سوی همه فعالان فرهنگی و مسئولان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه جهاد تبیین باید با تکیه بر داشته‌هایمان صورت بگیرد افزود: یکی از مهمترین داشته‌های ما که برای دنیای شیعی به صورت نعمتی اختصاصی است داشتن رهبری فرزانه و ولایت فقیه محسوب می‌شود.

امام جمعه مهدیشهر همچنین ادامه داد: داشتن رهبری که نور ولایتش را از ولایت اهل بیت علیه السلام می‌گیرد و جامعه را در سخت‌ترین شرایط به سمت خیر و برکات هدایت می‌کند از مهم‌ترین داشته‌هایی است که می‌بایست برای نسل جوان تبیین شود.

نبوی چاشمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی نزدیک به چهار دهه در مرکز ثقل فرمانروایی حاکمیت سیاسی جامعه را به بهترین نحو هدایت می‌کنند بیان داشت: ولایت فقیه الگوی صحیح حکمرانی در دنیا است.

وی با بیان اینکه این نوع از رهبری می‌تواند یک بسته پیشنهادی برای رهبری جهان باشد افزود: امروز جهان نشان داده که به این نوع رهبری اقبال دارد.

امام جمعه مهدیشهر همچنین با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی با سخنان خود آتش فتنه‌ها را خاموش می‌کنند، گفت: ایشان همواره راه روشن را در پیش روی جامعه و امت مسلمان جهان و همچنین تشیع روشن می‌کنند و باید قدردان این نعمت بود.

نبوی چاشمی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز بیست و هشتم بهمن ماه ۱۴۰۴ بیان کرد: سخنان ایشان دارای محورهای مهمی بود که هر کدامشان از راهبردی‌ترین مسائل و توصیه‌های زمانه محسوب می‌شود.

وی افزود: یکی از مهمترین هشدارهایی که معظم الله در این سخنرانی ایراد فرمودند هشدار درباره کسانی بود که خودشان من را تشویق به تحریم کشور می‌کردند و به واسطه نفوذ آن‌ها معیشت را بر مردم سخت کردند و با دعوت به ناآرامی‌ها، اعتراضات مردم را تبدیل به اغتشاشات کردند و داغی بر دل همه گذاشتند همان‌طور که رهبری هشدار دادند باید مراقب این افراد بود.