امام جمعه مهدیشهر: دستگاه قضا نقاب مماشات را از چهره عدالت بردارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهر ضمن اشاره به حضور باشکوه مردم در عزاداری دهه اول ماه محرم اعلام کرد: حضور عظیم مردم در این مراسم، توطئه دشمنان را خنثی کرد.

وی همچنین هفته قوه قضائیه را گرامیداشت و با اشاره به سخنان رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: عدالت اساس کار حیات طیبه انسانی است و قوه قضائیه برای تحقق این عدالت تلاشی مقدس می‌کند.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه انتظار مردم ما از قوه قضائیه این است که در برابر جرایم و با حکم های قاطع دل‌های مومنان را شاد کنند، تاکید کرد: فساد ستیزی در این جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم یکی از کارویژه‌های مهم دستگاه قضایی کشورمان است.

نبوی چاشمی با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان و مجرمان به خصوص در حوزه اقتصاد، گفت: حرف دل مردم این است که دستگاه قضایی با قاطعیت با آنانی که با گروگان گرفتن معیشت مردم امنیت روانی و اقتصادی مردم را دچار اختلال کرده اند، برخورد شود.

وی با اشاره به وضعیت امروز کشورمان و رجز خوانی های دشمن افزود: تکلیف مردم روشن است همان حرفی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردند که همانا ماندن در خیابان و حفظ اتحاد و انسجام است.

امام جمعه مهدیشهر با اشاره به تفاهم نامه بین ایران و آمریکا بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مردم انقلاب کردند و مردم مالک این انقلاب هستند پس در نتیجه عقیده داریم که مردم هم باید بر اجرای این تفاهم نامه نظارت داشته باشند.

نبوی چاشمی خواستار مطالبه گری مردم در این زمینه شد و گفت: اصرار و پافشاری حاکمیت بر یکپارچگی جبهه مقاومت قابل توجه است و لذا اینکه ما اصرار داریم لبنان باید در زمره بند های آتش بس باشد، بخاطر اهمیت جبهه مقاومت است و این امر باید ضمن حفظ یکپارچگی، از سوی مردم مطالبه شود.