قدرشناسی ملت از ۶ دهه مبارزه و استقامت رهبر شهید؛ بدرقه آقای با تقوا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان با بیان اینکه تقوا سبب نزول برکات است، تاکید کرد: تقوا سبب خروج از مشکلات می شود.

وی با بیان اینکه تقوا راه استحکام ارتباط با خداوند است، افزود: در ایامی قرار داریم که یکی از متقیان عصر حاضر بر دوش ملت قدر شناس ایران اسلامی تشییع و بدرقه می شود.

امام جمعه مهدیشهر ادامه داد: این روزها ایام بدرقه رهبری است که مانند جد بزرگوارشان فرمودند من با کسی مثل یزید بیعت نمی کنم و این الگویی برای مبارزه و مقابله برای تمام آزادیخواهان جهان شد.

نبوی چاشمی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی مانند جد بزرگوارشان حسین بن علی(ع) بر راه اسلام راستین ایستادند و به دست شنیع ترین و شریر ترین مردم دنیا به شهادت رسید، تاکید کرد: شهادت مزد مجاهدت های ایشان بود.

وی با بیان اینکه ندای رهب شهید انقلاب اسلامی چون ضمیر حق در گوش خلایق پیچید، گفت: مجاهدت های ایشان بود که سبب مبعوث شدن ملت ایران اسلامی شد.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه تلاش های ایشان سبب شد تا جهانی برانگیخته شود و مستضعفان و مستمندان و مظلومان جهان به بیداری رسیدند، گفت: امام ما در میانه معرکه به شهادت رسید تا با شهادتش هم به راه راستین انقلاب اسلامی کمک کند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی سبب انسجام بیشتر دنیا در برابر استکبارگران شد، ابراز کرد: ایشان معامله ای عاشقانه با خداوند داشتند و عزتمندی را برای ایران اسلامی به ارمغان آوردند.

وی افزود: حضور میلیونی در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی به نوعی قدردانی ملت قدرشناسی ایران اسلامی در شش دهه مبارزه ایشان در راه اسلام است