به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، فریده اشرف گنجویی تصریح کرد: اولین اردوی ارزیابی تیم ملی تنیس دختران کمتر از ۱۶ سال کشورمان با هدف حضور در مسابقات پیش‌مقدماتی جهانی بیلی جین کینگ کاپ سریلانکا در شرایطی برگزار شد که در حاشیه این اردو، کلاس‌های مختلف و جانبی را هم برای ورزشکاران برگزار کردیم تا ضمن ارتقای توان فنی، در سایر حوزه ها نیز به آگاهی و دانش لازم برسند که از سوی ورزشکاران با استقبال خوبی هم مواجه شد.

وی ادامه داد: یکی از مباحث مهم در نشست با خانواده ها به نقش تاثیرگذار آنها در روند فعالیت ورزشی قهرمانان، اجتناب از تماس با ورزشکاران در حین برگزاری اردو با تاکید بر کاهش استرس تنیسورها، توجه به نقش حمایتی والدین و ایجاد حس همدلی تنیسورها در حین برپایی اردوها و اعزام های برون مرزی از جمله مواردی بود که در این نشست به آن توجه شد.

گنجویی یادآور شد: یکی از اهداف ما این است که تنیسورهای جوان به این تاکید برسند که در برد و باخت ها همه سهیم هستیم و باید با همدلی و اتحاد، خود را قالب یک خانواده به نام تنیس ایران ببینیم. در این فضا همه مانند اعضای یک خانواده فقط به یک هدف نگاه می‌کنیم و آن موفقیت و پیروزی است. باید این حس در بازیکنان جوان ما ایجاد شود که تیم ملی، خانه دوم آنهاست و همه باید در کنار هم و برای هم به میدان برویم.

نایب رئیس فدراسیون تاکید کرد: در این نشست از سوی خانواده ها مواردی مطرح شد که قابل توجه بود. پیشنهاداتی ارائه شد که به آن توجه خواهیم داشت چراکه این نظرات با هدف رشد و ارتقای تنیس ایران مطرح شده است. این اردوها به صورت شبانه روزی است و خانواده ها طبیعی است که نگرانی هایی داشته باشند اما با شرایطی که ایجاد کردیم، این نگرانی ها به حداقل رسیده و ورزشکار در مسیر صحیح قهرمانی گام بر می دارد.

وی با اشاره به برپایی کلاس های جانبی در حاشیه این اردو خاطر نشان کرد: جدا از مباحث فنی، در این اردو به موارد دیگری هم پرداخته شد. از جمله بررسی قوانین و برطرف کردن ابهامات ورزشکاران و خانواده ها در مورد فضای پیش روی مسابقات پیش‌مقدماتی جهانی بیلی جین کینگ کاپ که قرار است در کشور سریلانکا برگزار شود که این امر کمک شایانی به تنیسورهای جوان کشورمان می کند. همچنین تلاش ما این است که آرامش و فضای شادی در اردو حاکم باشد تا ورزشکاران ما در بهترین شرایط خود را آماده این رقابت ها کنند.

گفتنی است کلاس فرهنگ در ورزش، تغذیه و قوانین داوری از جمله دوره های جانبی این اردو بود. مسابقات پیش‌مقدماتی جهانی بیلی جین کینگ کاپ سریلانکا از ۲۳ تا ۲۹ اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد.