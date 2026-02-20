علم الهدی: قدرت خود را دست کم نگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته نماز جمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به عهدنامه ترکمنچای به عنوان درسی از تاریخ برای مواجهه با دشمن اظهار کرد: امروز، اول اسفند ماه، سالروز انعقاد عهدنامه ترکمنچای در سال ۱۲۰۶ هجری شمسی است؛ عهدنامه‌ای که منجر به واگذاری بخش عظیمی از کشور به دشمن شد و ایران عزیز را از آن جدا ساخت. چرا این جنایت صورت گرفت؟ چرا دستگاه سلطنتی قاجار دست به چنین اقدامی زد.

امام جمعه مشهد علت این رویداد تلخ را دو عامل رفاه طلبی و خودباختگی در برابر قدرت دشمن اعلام کرد و افزود: زمانی که بنا بود عناصر خوشگذران و حرمسرا رو در راس کشور باشند و به عیاشی بپردازند، طبیعی بود که اولویت، حفظ آسایش خودشان باشد، حتی اگر به ضرر مردم و کشور تمام شود. در چنین شرایطی، وقوع جنگ در کشور مطلوب نبود. دوم خودباختگی در برابر قدرت دشمن بود به این معنا که دستگاه قاجار در مقابل قدرت روسها دچار «مستسبع شدن» و «خودباختگی» شد. اگر نظام، پشتوانه مردمی خود را حفظ می کرد، میتوانست از قدرت مردم بهره ببرد؛ دقیقاً مانند امروز که آمریکا ناوهای خود را آورده تا ما را بترساند، در حالی که قدرتی ندارد.

وی با بیان اینکه عهدنامه ترکمنچای این عبرت را به ما می‌آموزد که در برابر دشمن، باید از این دو ویژگی فاصله بگیریم، ادامه داد: نخست نباید انسان‌های رفاه‌طلب باشیم و در مقابل دشمن، مردانه مبارزه کنیم و بایستیم؛ دوم در مقابل قدرت پوشالی دشمن، خود را نبازیم و قدرت خود را دست کم نگیریم. در همین راستا، فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز، نقشه راهی برای مواجهه با چالش‌های اخیر ارائه دادند که در قالب یک راهبرد و چهار اصل بیان شد.

علم الهدی عنوان کرد: نخست التیام زخمهای مردم بود، مقام معظم رهبری در سخنان خود فرمودند که باید به «التیام زخمهای وارد شده به مردم در جریان آشوبهای داخلی» پرداخت. در این آشوبها، نیروهای ما مردانه ایستادند و افرادی که در خط «کشته سازی دشمن» کشته شدند یا عناصری که به تمام معنا فریب خوردند، داغی بر دل پدران و مادران نهادند. رهبری با این راهبرد، خواستند مرهمی بر این زخمها نهاده و به دلها آرامش ببخشند.

امام جمعه مشهد گفت: دوم ارتقای بازدارندگی بود که این اصل با هشدار «نابود کردن ناوها و پایگاههای دشمن» همراه است. یعنی در مقابل قدرت دشمن که ناوهای خود را آورده، رهبری میفرماید: موشکی قدرتمندتر و خطرناکتر از ناوهای شما وجود دارد که آن را به قعر دریا میفرستد. حال تصور کنید اگر چنین منطق قدرتمندانه و ولایی در زمان عهدنامه ترکمنچای حاکم بود، آیا بخش عظیمی از ایران جدا میشد؟ ما در گذشته چه نداشتیم که به این همه مصائب دچار شدیم؟.

وی ادامه داد: سوم شفاف سازی مذاکرات بود؛ ملت ایران، درسهای ملی و شیعی خود را خوب فراگرفته است. امام حسین (ع) فرمودند: «کسی مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند.» ملت ما نیز با داشتن چنین فرهنگی، با آمریکا بیعت نخواهد کرد. پیوستن و دست دادن با عناصری که پرونده فسادشان مانند "جزیره فحشا" است، قابل قبول نیست. اگر قرار است مذاکرهای صورت گیرد که نتیجه آن کاری غلط و ابلهانه باشد، پس باید مسیر مذاکرات به طور دقیق مشخص شود.

علم الهدی خاطرنشان کرد: چهارم اعلام آرایش پدافندی کامل بود، این اصل به رزمایش قهرمانانه در تنگه هرمز و توانایی بستن آن و «درگیر کردن و مستأصل کردن دنیا» اشاره دارد؛ پیامی که میگوید: «ما این هستیم، آیا میتوانید با ما مقابله و برابری کنید.»

امام جمعه مشهد ابراز کرد: مقام معظم رهبری با این چهار اصل، راهبرد را مشخص کردند و آرامش را در جامعه مهندسی کردند، پس نباید دستپاچه شویم و آرامش خود را از دست بدهیم. ما امت پیامبر (ص) هستیم؛ پیامبر از زمان هجرت چندین جنگ انجام داد و هر سال درگیر نبرد بودند، و مردم زندگی خود را از صفر به صدها رساندند. وقتی هدف و آرمان مشخص است و خودمان فدایی آن آرمان هستیم، چرا باید نگران باشیم و آرامش نداشته باشیم.

وی اضافه کرد: برادران، در این مهندسی آرامش، باید رهبری را کمک کنیم. نباید مانند بنی‌اسرائیل گوشه‌ای بنشینیم. امروز در کشور ما، صرف نظر از شیطنت‌های دشمن، عناصری سودجو نیز هستند که با احتکار و گران‌فروشی، معیشت را بر مردم تنگ کرده‌اند. بیایید با هم فکر کنیم؛ هرچند شرایطی که دشمن به وجود آورده، سخت است و مسئولین تلاش می‌کنند، اما مشکلات بیشتر از این حل نمی‌شود اما اگر بنا شد هر کدام از ما در افطار و سحر، خانواده‌های ناتوان را شریک سفره خود کنیم، این معیشت سخت هم می‌گذرد و ما در این مهندسی آرامش، رهبری را کمک کرده‌ایم.

علم الهدی بیان کرد: همه ما به اندازه‌ای که می‌توانیم فکر کنیم، تنها نیستیم. با شریک کردن خانواده‌های دیگر در معیشت خود، اگر در این عرصه به عنوان یک «فرهنگ عظیم انقلابی»، خودمان به خودمان کمک کردیم، دیگر صد در صد در برابر دشمن بیمه هستیم و هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را از پای در بیاورد. با این برنامه «مواسات»، با شریک کردن دیگران، به یکدیگر کمک کنیم.