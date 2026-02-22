اندیشه مقاومت رمز پیروزی جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم الهدی ظهر یکشنبه در جلسه تفسیر آیات قرآن کریم در ماه مبارک رمضان امسال که به میزبانی حسینیه دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در قرآن مجید ما یک سلسله دعا داریم که مضامین عالی و قابل توجهی دارد و هر کدام دارای تفسیر خاصی هستند. وقتی تصمیم گرفتم ادعیه قرآنی را تفسیر کنم، متوجه شدم که این ادعیه بسیار مهم هستند؛ زیرا دعاهایی هستند که افراد از اقوام و امت‌های گوناگون در درگاه خدا می‌کردند و خداوند آن دعاها را که مورد توجه و استجابت قرار گرفته‌اند، در قرآن از قول آن‌ها نقل می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: یکی از آن دعاهای قرآنی این دعاست که به ما نیز توصیه شده آن را زیاد بخوانیم، مخصوصاً در قنوت نمازمان: «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»، این دعا را بنی‌اسرائیل زمانی خواندند که در مقابل جالوت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: بنی‌اسرائیل بعد از موسی بن عمران اختلافات زیادی پیدا کردند و از هم جدا شدند. انبیا و پیغمبرانی که در بنی‌اسرائیل مبعوث شدند، هرچه کردند نتوانستند آن‌ها را متحد کنند، زیرا طبیعتاً طرفدار سلسله‌ای از منافع و مطامع خاص بودند که با منافع یکدیگر برخورد داشت. چون در منافع مادی و اقتصادی با هم تعارض داشتند، بینشان اختلاف افتاد و از هم دسته‌جات و قبایل گوناگون جدا شدند. حتی قبل از آمدن موسی هم این‌ها با هم اختلافات داشتند، منتها بعد از اینکه در وادی «تیه» گرفتار شدند و حضرت موسی از میانشان رفت، این اختلافات زیاد شد.

علم الهدی تصریح کرد: جناب یوشع بن نون این‌ها را هدایت کرد و به فلسطین رفتند. آن‌ها را شکست دادند و بر سرزمین فلسطین مسلط شدند و آنجا را به عنوان ارض موعود فتح کردند. در میان بنی‌اسرائیل از همان اول قرار گذاشتند که مقام نبوت و ارشاد در یک نسل باشد و مقام مملکت‌داری و کشورداری در نسل دیگری. شاید انبیا نیز در این مسئله دخالت داشتند؛ آن‌هایی که در جریان نبوت قرار می‌گرفتند، از نسل یهودا و فرزندان یعقوب بودند. آن‌هایی که در جریان مملکت‌داری و مدیریت کشور قرار می‌گرفتند، از نسل یوسف بودند. اولی‌ها در فلسطین حکومت می‌کردند و اولاد یهودا و دسته دیگر فرزندان حضرت یعقوب، پیغمبران و انبیایی بودند که در میانشان مبعوث می‌شدند و بنی‌اسرائیل را ارشاد می‌کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: طبیعی بود که بین این دو جریان در طول تاریخ اختلافات زیادی هم اتفاق بیفتد و حتی کار به جایی رسید که آن‌ها بر حسب قدرتی که به دست داشتند، انبیا را می‌کشتند و از بین می‌بردند تا منافع خود را تأمین کنند و بتوانند بر انباشت ثروت و دارایی مسلط شوند. از همان اول یهودی‌ها دنبال پول بودند؛ آن‌گونه که معبودشان پول و ثروت و اقتصاد بود.

وی ابراز کرد: این‌ها بعد از اینکه فساد زیادی کردند، بر حسب روایتی که از امام باقر (ع) نقل شده، کار فسادشان به جایی رسید که در زمان ارمیای پیغمبر که از پیغمبران بنی‌اسرائیل بود، ظلم و ستم نسبت به انبیا زیاد شد و مفاسد بنی‌اسرائیل اوج گرفت.

نتیجه فساد بنی‌اسرائیل، تسلط جالوت بود

علم الهدی تصریح کرد: نتیجه توسعه فساد در بنی‌اسرائیل این بود که جالوت بر آن‌ها مسلط شد. جالوت از قبطی‌های مصر و از نسل فراعنه مصر بود. آیا واقعاً جالوت به عنوان انتقام فرعون مصر که توسط بنی‌اسرائیل در رودخانه نیل غرق شد و حکومت را از دست داد، قیام کرد و بر آن‌ها مسلط شد؟ یا یک عامل نفوذی در میان بنی‌اسرائیل بود که بر آن‌ها تسلط یافت.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وقتی جالوت مسلط شد، برای انتقام گرفتن از فرعون غرق شده، بنی‌اسرائیل را بسیار آزار داد. مقدار زیادی از آن‌ها را کشت، حتی به زن‌ها و بچه‌ها رحم نمی‌کرد، به هر عنصری از نسل بنی‌اسرائیل بود، او را از بین می‌برد، خانه‌هایشان را خراب کرد و آن‌ها را از شهر و زندگی‌شان آواره کرد؛ کارهایی که الان صهیونیست‌ها در فلسطین انجام می‌دهند. این جالوت در همین فلسطین بین بنی‌اسرائیل انجام داد. این سرزمین فلسطین چندمین بار است که گرفتار جور می‌شود.

وی گفت: این جنایات جالوت توسعه پیدا کرد تا جایی که بنی‌اسرائیل به تنگ آمدند و فکر کردند چطور می‌توانند از این وضعیت نجات یابند. از آیه ۲۴۶ سوره بقره، خداوند جریان به تنگ آمدن بنی‌اسرائیل را بیان می‌کند و می‌فرماید: آن‌ها نزد پیغمبری آمدند که در آن زمان مبعوث بود (قالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا). خلاصه اینکه آن‌ها توبه کردند و گفتند: ما اشتباه کردیم، اکنون می‌خواهیم برگردیم. ما ظلم‌زده هستیم، حیثیت، جان و ثروت ما رفته، فرزندان ما را می‌کشند و زنان ما را مورد تعرض قرار می‌دهند، و ما نمی‌توانیم زندگی کنیم.

علم الهدی اضافه کرد: پس برای ما فرماندهی تعیین کن تا به وسیله او به راه خدا با جالوت بجنگیم و شاید بتوانیم خود را از چنگ جالوت نجات دهیم، به واسطه کمکی که خداوند به ما انجام می‌دهد. خداوند می‌فرماید: «أَلَمْ تَرَ إِلَی الْمَلَإِ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ مِن بَعْدِ مُوسَیٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِکًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ...» به پیغمبر گفت: بگو خدای پادشاهی، یک رهبری را برانگیزد که با او به جنگ جالوت برویم و خودمان را نجات دهیم.