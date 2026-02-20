به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان بازدید میدانی از پروژه واریانت «چنار» در محور چهارخطه خرم‌آباد - کوهدشت،احسان درویشیان معاون اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرا، این پروژه را یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در شبکه حمل‌ونقل استان عنوان کرد.

واریانت «چنار»؛ حلقه پایانی محور ارتباطی

وی با بیان اینکه این پروژه آخرین قطعه تکمیلی محور ارتباطی خرم‌آباد به کوهدشت به شمار می‌رود، اظهار داشت: تکمیل واریانت «چنار» نقش مهمی در بهبود ایمنی، کاهش گره‌های ترافیکی و تسهیل تردد در این مسیر خواهد داشت.

دستور برای تکمیل زیرساخت‌ها

معاون اداره‌کل راه و شهرسازی لرستان در این بازدید، دستور برنامه‌ریزی برای تکمیل لایه زیر اساس در بخش‌های باقیمانده و پیگیری مستمر عملیات بسترسازی پروژه را صادر کرد و بر نظارت دقیق بر روند پیشرفت فیزیکی طرح تأکید داشت.

گامی مؤثر در ارتقای خدمات جاده‌ای

درویشیان با اشاره به اهمیت راهبردی محور خرم‌آباد - کوهدشت در شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای استان لرستان، تکمیل این پروژه را گامی مؤثر در ارتقای سطح خدمات جاده‌ای، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد دانست.

وی افزود: با اتمام عملیات اجرایی واریانت «چنار»، امکان بهره‌برداری کامل از این محور فراهم شده و دسترسی بین مراکز جمعیتی و اقتصادی منطقه به شکل مطلوب‌تری برقرار خواهد شد.