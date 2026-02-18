به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رسول خواسته در نشست با کادر و اساتید مدرسه علمیه ولیعصر(عج) شهرستان گرمی، با اشاره به روایتی از ائمه معصومین (ع)، فراهم شدن ابزار شیطانی متعدد در جامعه امروزی برای تسلط به انسانها را برشمرد و اظهار کرد: مبارزه با این مکرهای شیطانی به ویژه فضای مجازی بر عهده طلاب خواهر و در رأس آنها اساتید حوزه هستند.
وی افزود: در شرایط کنونی جامعه، کیفیت بازدهی طلاب بستگی به کیفیت تدریس و معنویت اساتید دارد به طوری که اگر انتظار خروجی طلبه کیفی داشته باشیم، باید اساتید ما در تدریس، تبلیغ و... از توانایی و عمق علمی بالا و بهروزی برخوردار باشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل گفت: اگر چنانچه اساتید حوزه به لحاظ علمی خود را در یک سطح ثابت نگه داشته و بر داشتههایشان نیفزایند، به طور قطع حوزه راکد خواهد ماند و به تبع آن واحد حوزوی کارایی خود را از دست خواهد داد.
خواسته با بیان اینکه امروزه دشمن با تمام تجهیزات و توان برای مقابله با جمهوری اسلامی به میدان آمده است، گفت: آنها به خوبی میدانند که توان مقابله در جنگ سخت با ایران را ندارند، بنابراین با جنگ نرم جامعه را تهدید میکنند.
مدرس حوزه و دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: خواهران طلبه، افسران جنگ نرم برای مقابله با جنگ نرم دشمن هستند و باید در این عرصه حساس با پاسخگویی دقیق به شبهات، برای رفع شبهه از ذهن جوانان بکوشند.
مدیر حوزه علمیه خواهران استان اردبیل، با اشاره به جایگاه خطیر اساتید خواهر در تربیت افسر برای امام عصر (عج) بیان کرد: اگر بخواهیم طلاب در پیچ تاریخی نجاتگر مردم باشند، باید کیفیت تحصیل، تبلیغ و معنویت طلاب را ارتقا بدهیم که در این زمینه اساتید اثرگذاری و نقش ویژهای دارند که باید دقت ویژهای در این زمینه داشته باشند
