به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بهاری صبح سه شنبه در همایش «طلایه‌داران تبلیغ» بمناسبت ماه رمضان اظهار کرد: روحانیون از فرصت‌های تبیلغی به ویژه در ایام مبارک ماه رمضان نهایت استفاده را کرده و جهاد تبیین را در فعالیت های فرهنگی دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه همایش طلایه داران تبلیغ با حضور گسترده مبلغان، مبلغات و فعالان فرهنگی با هدف هماهنگی فعالیت‌های تبلیغی ماه مبارک رمضان و تبیین اولویت‌های فرهنگی، دینی در سالن جلسه حوزه علمیه ولیعصر(عج) گرمی برگزار شد؛افزود: استفاده از آیات محوری کتاب «زندگی با آیه ها» باید در اولویت برنامه‌های تبلیغی قرار گیرد و «جهاد تبیین» به‌عنوان یک وظیفه مستمر و راهبردی در فعالیت‌های فرهنگی دنبال شود.

آیت‌الله یداله صفری امام‌جمعه گرمی و نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم، ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای تبلیغ برشمرد و اظهار کرد: باید جوانان را دریابیم، نمازهای جماعت را پرشورتر برگزار کرده و قرآن را وارد متن زندگی مردم کنیم.

آیت الله صفری با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی، اجرای «طرح زندگی با آیه‌ها» را از برنامه‌های محوری دانست و خواستار اهتمام جدی مبلغان در راستای اجرای این طرح شد.