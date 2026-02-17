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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵

بهاری:روحانیون از فرصت‌های ویژه تبلیغی در رمضان بهره ‌برداری کنند

بهاری:روحانیون از فرصت‌های ویژه تبلیغی در رمضان بهره ‌برداری کنند

اردبیل- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمی گفت:روحانیون از فرصت‌های تبلیغی به ویژه در ایام مبارک ماه رمضان نهایت استفاده را کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بهاری صبح سه شنبه در همایش «طلایه‌داران تبلیغ» بمناسبت ماه رمضان اظهار کرد: روحانیون از فرصت‌های تبیلغی به ویژه در ایام مبارک ماه رمضان نهایت استفاده را کرده و جهاد تبیین را در فعالیت های فرهنگی دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه همایش طلایه داران تبلیغ با حضور گسترده مبلغان، مبلغات و فعالان فرهنگی با هدف هماهنگی فعالیت‌های تبلیغی ماه مبارک رمضان و تبیین اولویت‌های فرهنگی، دینی در سالن جلسه حوزه علمیه ولیعصر(عج) گرمی برگزار شد؛افزود: استفاده از آیات محوری کتاب «زندگی با آیه ها» باید در اولویت برنامه‌های تبلیغی قرار گیرد و «جهاد تبیین» به‌عنوان یک وظیفه مستمر و راهبردی در فعالیت‌های فرهنگی دنبال شود.

آیت‌الله یداله صفری امام‌جمعه گرمی و نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم، ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای تبلیغ برشمرد و اظهار کرد: باید جوانان را دریابیم، نمازهای جماعت را پرشورتر برگزار کرده و قرآن را وارد متن زندگی مردم کنیم.

آیت الله صفری با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی، اجرای «طرح زندگی با آیه‌ها» را از برنامه‌های محوری دانست و خواستار اهتمام جدی مبلغان در راستای اجرای این طرح شد.

کد مطلب 6751431

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