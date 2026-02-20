سقوط «دنا» به دره در جاده چالوس؛ سه نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمیاسد گفت: ساعت ۵ بامداد جمعه یک دستگاه سواری دنا در انتهای حوزه استان البرز و ورودی حوزه استان مازندران(جاده چالوس)، به دلیل بیتوجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و تخطی از سرعت مطمئنه، از مسیر اصلی خارج شد و به داخل دره سقوط کرد.
وی افزود: برابر بررسیهای اولیه، راننده با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده و به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، از جاده منحرف شده است. در پی این حادثه ۳ نفر از سرنشینان در محل جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر مصدوم شد که اقدامات امدادی برای وی انجام گرفته است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به انتشار فیلم این حادثه تصریح کرد: تصاویر ثبتشده از صحنه سانحه، گویای شدت برخورد و تبعات جبرانناپذیر بیتوجهی به مقررات است. این مستند باید به عنوان هشداری جدی برای تمامی رانندگان مورد توجه قرار گیرد.
سردار کرمیاسد تأکید کرد: کارشناسان پلیس راه در حال بررسی دقیق ابعاد این حادثه هستند تا جزئیات تکمیلی اعلام شود.
وی با اشاره به شرایط خاص محورهای کوهستانی از جمله جاده چالوس خاطرنشان کرد: در چنین مسیرهایی، بهویژه در ساعات ابتدایی صبح، احتمال یخزدگی سطح راه، کاهش دید و لغزندگی وجود دارد و کوچکترین بیاحتیاطی یا بیتوجهی به هشدارهای پلیس میتواند جان راننده و سرنشینان را به خطر بیاندازد.
سردار کرمیاسد تأکید کرد: پلیس با رانندگانی که با سرعتهای بالا و رفتارهای پرخطر امنیت جادهها را به مخاطره میاندازند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد. هدف پلیس صرفاً اعمال قانون نیست، بلکه صیانت از جان هموطنان و پیشگیری از تکرار چنین حوادث تلخی است.
