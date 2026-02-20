به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه های نماز جمعه ای هفته دلگان ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، از آغاز پویش «ایران همدل» با دو عنوان مسجد همدل و نماز جمعه همدل خبر داد.

امام جمعه دلگان این پویش را با الهام از تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات معیشتی مردم و با شعار از همدیگر گره‌گشایی کنیم معرفی کرد.

وی محورهای اصلی این پویش را به بدین شرح اعلام کرد: برپایی سفره‌های افطاری ساده در مساجد، حمایت از کودکان یتیم و بدسرپرست با هدف سرپرستی ۱۰ هزار کودک توسط ۱۰ هزار مسجد و تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند و تهیه پوشاک برای خانواده‌های محروم در پایگاه‌های نماز جمعه.

وی با بیان اینکه مساجد همواره پناهگاه مؤمنان بوده‌اند، تصریح کرد: در ماه رمضان امسال، مساجد به جایگاه واقعی خود یعنی قلب تپنده محله برای رفع مشکلات مؤمنان بازمی‌گردند و نمازهای جمعه نیز با پیوند عبادت سیاسی-اجتماعی و انفاق، جلوه‌ای زیبا از همبستگی ملی را به نمایش خواهند گذاشت.

حجت‌الاسلام بامری چهار دلیل برای مشارکت در این پویش برشمرد: ایجاد برکت مضاعف در ماه مهمانی خدا با تأکید بر اینکه کمک به نیازمندان در ماه رمضان، اجر و پاداشی چندین برابر دارد، تقویت همدلی واقعی و شکوه همبستگی ملی به این معنا که وقتی در صفوف فشرده نماز جمعه به فکر هموطن نیازمند هستیم، شکوه وحدت را لمس می‌کنیم، تبدیل مسجد به پایگاه حل مشکلات محله و امیدآفرینی در دل نیازمندان با این توضیح که کمک هرچند کوچک، برای یک خانواده نیازمند حکم روشن کردن شمعی در تاریکی را دارد.

امام جمعه دلگان در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز پرداخت و خاطرنشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب با هوشیاری تمام، ماهیت حوادث دی‌ماه را به عنوان یک کودتای برنامه‌ریزی‌شده توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی افشا فرمودند که با هوشیاری مردم و مدافعان امنیت در نطفه خفه شد.

وی افزود: ایشان با مهربانی پدرانه، جوانان فریب‌خورده را بچه‌های ما خواندند و در صورت پشیمانی، مشمول رحمت الهی دانستند، اما در مقابل، خواستار محاکمه قاطع سران فتنه و مفسدان متصل به دشمن شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بامری در پایان با دعوت از همه نمازگزاران و مردم مؤمن شهرستان برای مشارکت در پویش ایران همدل تأکید کرد و گفت: از یک سو با هشیاری و بصیرت در برابر نقشه‌های دشمنان می‌ایستیم و از سوی دیگر، با همدلی و مشارکت در این پویش خداپسندانه، جلوه عملی اخوت و برادری اسلامی را در ماه مبارک رمضان به نمایش می‌گذاریم.