امام جمعه میناب: اقتدار ملی پشتوانه دیپلماسی موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب در خطبه اول با توصیه همگان به تقوای الهی و در ادامه سلسله مباحث «سپاهیان عقل و جهل» در کلام امام صادق(ع)، به تبیین جایگاه «زهد» در برابر «رغبت افراطی به دنیا» پرداخت و اظهار داشت: زهد در منطق اسلامی نه به معنای فقر و انزوا، بلکه یک حالت قلبی و مدیریت درونی است.

وی افزود: ممکن است فردی از امکانات گسترده برخوردار باشد اما دل‌بسته دنیا نباشد و زاهد محسوب شود؛ در مقابل، انسانی با حداقل دارایی اما گرفتار دلبستگی شدید، از حقیقت زهد بی‌بهره است. زهد آن است که دنیا در اختیار انسان باشد، نه انسان در اسارت دنیا.

مرزبندی عقلانیت با دنیاگرایی افراطی

خطیب جمعه میناب با اشاره به آثار فردی و اجتماعی این رویکرد تصریح کرد: انسان زاهد نه با دستاوردهای مادی مغرور می‌شود و نه با از دست دادن آنها فرو می‌ریزد. در مقابل، دنیاگرایی افسارگسیخته زمینه‌ساز رقابت‌های ناسالم، ظلم و فراموشی آخرت است.

وی با بیان اینکه در خانواده، زهد به معنای قناعت آگاهانه و پرهیز از چشم‌وهم‌چشمی است، خاطرنشان کرد: آرامش و محبت در سایه ترجیح کرامت انسانی بر تجمل شکل می‌گیرد و جامعه‌ای که زهد را ارزش بداند، مسئولیت را امانت تلقی می‌کند نه ابزار منفعت‌طلبی.

امام جمعه میناب تأکید کرد: زهد هیچ تعارضی با کار، تولید و پیشرفت ندارد بلکه نقطه مقابل اسراف و حرص است و در عرصه سیاست نیز به معنای نگاه ابزاری به قدرت برای خدمت به مردم است.

آرامش در داخل، عزت در خارج

آیت‌الله ابراهیمی در خطبه دوم با اشاره به شرایط حساس کشور، بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی را نقشه راه عبور از چالش‌ها توصیف کرد و گفت: حفظ آرامش اجتماعی، انسجام ملی و نگاه راهبردی، سه ضلع عبور موفق از وضعیت کنونی است.

وی با تأکید بر ضرورت همدردی ملی در حوادث تلخ اخیر افزود: کشته‌شدگان، فرزندان این ملت‌اند و نگاه پدرانه و ملی مانع از سوءاستفاده جریان‌های معاند برای التهاب‌آفرینی مستمر خواهد شد.

بازدارندگی عاقلانه؛ تضمین امنیت و پیشرفت

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»، امنیت را زیربنای پیشرفت دانست و اظهار داشت: بازدارندگی عاقلانه نه ماجراجویی است و نه شعار، بلکه عقلانیتی برای صیانت از جان و عزت ملت است.

وی میدان و دیپلماسی را دو بازوی مکمل خواند و تصریح کرد: مذاکره تحمیلی پذیرفتنی نیست، اما گفت‌وگوی عزتمندانه در چارچوب منافع ملی می‌تواند کارآمد باشد و اقتدار ملی پشتوانه دیپلماسی موفق است.

رمضان؛ مدرسه تقوا و مواسات اجتماعی

خطیب جمعه میناب با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصت بازسازی فرد و جامعه دانست و گفت: روزه‌داری زمینه‌ساز دستیابی به تقوا و سلامت اخلاقی است.

وی همچنین از اجرای پویش‌های «مسجد همدل» و «نمازجمعه همدل» به‌عنوان جلوه‌ای از مواسات اجتماعی یاد کرد و افزود: کمک به نیازمندان، ایتام و خانواده‌های کم‌بضاعت، احیای کرامت انسانی و تقویت سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد.

آیت‌الله ابراهیمی در جمع‌بندی با تأکید بر سه محور «تقوا، وحدت و امید» تصریح کرد: اگر در عرصه ملی با عزت و آرامش حرکت کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی به تقوا و همدلی پایبند باشیم، آینده‌ای روشن در انتظار ملت ایران خواهد بود.