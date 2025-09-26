به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان میناب به تبیین الزامات دفاع از دیدگاه قرآن و علمای شیعه در قرون اخیر پرداخت و گفت: دفاع، نه یک گزینه فرعی بلکه تکلیف همگانی و دائمی است. قرآن صراحت دارد که حتی در شرایط نابرابری، همه موظف به جهاد در راه خدا هستند.
وی افزود: همانگونه که قرآن میفرماید: انفروا خفافاً و ثقالاً، هیچ فردی از مسئولیت دفاعی معاف نیست؛ نه پیر و نه جوان، نه فقیر و نه ثروتمند.
یاری مظلومان مرز نمیشناسد
آیتالله ابراهیمی با تأکید بر فراملی بودن مسئولیتهای انسانی و اسلامی، یادآور شد: معیار دفاع، مظلومیت است، نه مرز. اگر کودکی در سرزمینی دیگر زیر آوار ظلم جان میدهد، وظیفهی ماست که به یاریاش بشتابیم.
او با اشاره به فتوای علمای شیعه در جنگهای تاریخی ایران و روس و نیز موضعگیری علمای نجف در جنگ جهانی اول، خاطرنشان کرد: علمای ما نشان دادهاند که دفاع، وظیفهای فراتر از ملیت و قومیت است.
عدالت، شرط دفاع مشروع
امام جمعه میناب با استناد به آیه اعدِلوا هو أقرب للتقوی، تأکید کرد: اسلام حتی در میدان جنگ به ما توصیه به عدالت میکند. دفاع نباید با انتقام کور یا آسیب به غیرنظامیان همراه باشد.
او گفت: علمای شیعه همواره بر حرمت قتل غیرنظامیان، تخریب بیجهت، یا تعدی به زنان و کودکان در جنگ تأکید داشتهاند.
آمادگی، پیششرط پیروزی است
آیتالله ابراهیمی در ادامه افزود: امروز آمادگی نه فقط نظامی، بلکه علمی، رسانهای، اقتصادی و سایبری است. آمادگی، همان قوّهای است که قرآن در آیهی وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة بر آن تأکید کرده است.
همکاری با دشمن؛ خط قرمز ایمان
امام جمعه میناب با اشاره به صراحت قرآن در مرزبندی با دشمنان دین، گفت: هیچ مؤمنی را نمیتوان یافت که با دشمن خدا و رسول دوستی کند و اگر از نزدیکترین خویشان باشد.
وی تأکید کرد: هرگونه همکاری با صهیونیسم و قدرتهای متجاوز، خیانت آشکار به امت اسلامی است.
خطر شایعهپراکنان در جنگ نرم
آیتالله ابراهیمی با هشدار درباره شایعهسازی و ناامیدسازی مردم در فضای مجازی، گفت: شایعهپراکنان در هر دوره خطری جدی برای امنیت روانی جامعه بودهاند؛ این خطر امروز در لباس فضای مجازی بازتولید شده است.
عاشورا معیار عزت و کرامت
او با یادآوری پیام امام حسین (ع) که «مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح داد»، افزود: هر دفاعی باید ریشه در کرامت و غیرت داشته باشد. عاشورا، به ما میآموزد که حفظ عزت، ارزش جان دادن را دارد.
آیتالله ابراهیمی در خطبه دوم نماز جمعه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک مناسبتهای مختلف از جمله روز سرباز، آتشنشان، دریانورد، سالمند، ناشنوا، نخبگان و جهانگردی، سه محور مهم را مورد بررسی قرار داد.
امام عسکری (ع) و مهندسی امید در عصر خفقان
امام جمعه میناب با اشاره به سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، گفت: با وجود اختناق شدید در شهر نظامی سامرا، امام عسکری (ع) توانست شبکهای از امید و ارتباط اجتماعی از طریق وکلای خود ایجاد کند که مقدمه عصر غیبت شد.
وی چهار کلیدواژه راهبردی امام را چنین برشمرد: وحدت و نجات از تفرقه، تقوا به عنوان ابزار عبور از بحران، صبر به عنوان پل گذار به آینده و انتظار به عنوان میدان آمادگی برای ظهور.
آیتالله ابراهیمی با گرامیداشت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله (ره)، گفت: دشمنان امید داشتند حزبالله با شهادت او دچار فروپاشی شود، اما جانشینی سریع شیخ نعیم قاسم و انسجام ساختاری، نشان داد این جریان، مکتبمحور است نه فردمحور.
او سه لایه مهمی را که سید مقاومت بنا نهاد، چنین معرفی کرد: لایه جهادی با آمادگی دائم، لایه سیاسی با مشارکت فعال و لایه خدمات اجتماعی با عدالت توزیعی.
مکانیسم ماشه و لزوم عقلانیتِ همراه با عزت در سیاست خارجی
امام جمعه میناب با اشاره به بازگشت بحث مکانیسم ماشه به عرصه دیپلماسی گفت: اروپا به تعهداتش پایبند نمانده و با فشار آمریکا، از مسیر توافق خارج شده است. اما این مکانیسم اثر اقتصادی جدیدی ندارد و بیشتر پیامد سیاسی دارد.
وی افزود: انسجام داخلی و وحدت نهادهای مسئول در تصمیمگیری، شرط اصلی اقتدار ملی است. شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی مرجع نهایی تصمیمگیری در امور امنیتی است.
دعوت به همبستگی با کودکان فلسطینی
امام جمعه میناب در پایان خطبه دوم، با اشاره به سالگرد شهادت امام حسن مجتبی (ع) و روز جهانی همبستگی با کودکان فلسطینی، از مردم خواست در حد توان به کمک کودکان گرسنه غزه بشتابند.
نظر شما