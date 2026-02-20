تأمین پایدار کالاهای اساسی در جزیره خارگ

نگهدار حسینپور در گفتگو با خبرنگار مهر تأمین کالاهای اساسی را از اولویتهای مدیریت بخش عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای انجامشده، تعداد فروشگاههای عرضه کالا از دو واحد به ۱۰ فروشگاه افزایش یافته و در حال حاضر کمبودی در تأمین مایحتاج عمومی وجود ندارد.
وی همچنین از همکاری مدیریت عملیات عمومی پایانهها و مجموعههای صنعتی در تأمین بهموقع آرد در شرایط نامساعد جوی قدردانی کرد و این هماهنگی را نمونهای از تعامل سازنده در مدیریت بخش دانست.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به مدیریت موفق برق در تابستان گذشته تصریح کرد: با وجود محدودیتهای سراسری، پایداری شبکه در خارگ حفظ شد و با برنامهریزی برای تعمیرات دورهای نیروگاه، تمهیدات لازم برای عبور بدون مشکل از تابستان پیشرو در دستور کار قرار دارد.
برگزاری کاروان راهیان نور دریایی
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری کاروان راهیان نور دریایی خلیج فارس اظهار کرد: پس از وقفه پنجساله، مقدمات اعزام این کاروان فراهم شده و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، با همکاری منطقه دوم نیروی دریایی سپاه برگزار خواهد شد.
حسینپور همچنین از پیشبینی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی مرتبط با دفاع مقدس خبر داد و افزود: خارگ در دوران دفاع مقدس نقش راهبردی و پرافتخاری ایفا کرده و معرفی این ظرفیتهای ارزشی به نسل جوان یک ضرورت است.
برگزاری انتخابات شورای شهر بهصورت تمامالکترونیکی
بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر سلامت و استقلال فرآیند انتخابات گفت: تمامی مراحل رأیگیری تا اعلام نتایج به شکل الکترونیکی انجام میشود و وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و هیچ دستگاهی حق دخالت در امور اجرایی را ندارد.
وی با اشاره به ثبتنام ۲۷ داوطلب در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر خارگ، این میزان مشارکت را قابل توجه دانست و از نامزدها خواست رقابت انتخاباتی را در چارچوب قانون و اخلاق دنبال کنند.
رئیس شورای تأمین بخش خارگ در پایان با تأکید بر امنیت پایدار جزیره و همدلی دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت بخش، تقویت وفاق، پرهیز از حاشیهسازی و خدمترسانی صادقانه به مردم است.
