استقبال ۶ هزار نفری از پویش «یادبود رهبر قرآنی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال فعالان و سفیران قرآنی از برنامههای پیشبینیشده در بخش «رهبر شهید» سامانه سفیران آیهها، کنش مردمی «یادبود رهبر قرآنی» به یکی از پرمخاطبترین برنامههای این ایام تبدیل شده است.
در این کنش، علاقهمندان با برپایی ایستگاههای کوچک و مردمی در محلهها، مقابل مساجد، مغازهها و گذرگاههای پرتردد، فضایی معنوی برای قرائت فاتحه، مشاهده و شنیدن پیامهای قرآنی و تقویت حس همدلی و امید در جامعه را فراهم میکنند.
برگزارکنندگان این پویش تأکید کردهاند که «یادبود رهبر قرآنی» نیازی به تشریفات گسترده ندارد و میتواند با سادهترین امکانات و به صورت شبانهروزی به ویژه از افطار تا سحر در محلهها برپا شود.
سامانه سفیران آیهها امکان مشاهده و ثبت انواع کنشهای مردمی را در بخش ویژه «رهبر شهید» فراهم کرده است و فعالان قرآنی میتوانند با مراجعه به این سامانه، ضمن آشنایی با جزئیات برنامه، مشارکت خود را ثبت کنند.
این پویش در راستای ترویج فرهنگ قرآنی، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تقویت روحیه انس با قرآن کریم در جامعه اجرا میشود.
نظر شما