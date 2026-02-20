  استانها
  2. هرمزگان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

آزادی قدیمی‌ترین زندانی محکوم به قصاص هرمزگان همزمان با ماه رمضان

بندرعباس- دادستان مرکز استان هرمزگان از رهایی قدیمی‌ترین زندانی محکوم به قصاص این استان همزمان با ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری از آزادی قدیمی‌ترین زندانی محکوم به قصاص این استان بعد از ۲۰ سال چشم‌انتظاری خبر داد.

دادستان مرکز استان هرمزگان در خصوص جزئیات این خبر اظهار کرد: پس از ۲۰ سال در نتیجه میانجیگری و پیگیری مسئولان قضایی در دادسرای بندرعباس، مسئولین و اعضای شورای حل اختلاف و مددکاران زندان و با توجه به تلاشی که برای برگزاری جلسات مستمر جهت اخذ رضایت اولیای دم این پرونده انجام داده بودند، موضوع ایجاد مصالحه در این پرونده قصاص سرانجام منجر به صلح و سازش شد و اولیای دم به مناسب ماه مبارک رمضان، گذشت خود را از اجرای مجازات قصاص اعلام کردند.

وی در ادامه افزود: این زندانی که از ۲۰ سال پیش با حکم قطعی قصاص نفس در حال تحمل حبس بود، با اعلام گذشت اولیای دم از اجرای مجازات قصاص نجات یافت و پس از طی تشریفات قانونی، از زندان آزاد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین، گذشت اولیای دم در این پرونده را اقدامی درخور تحسین و موجب خشنودی خداوند متعال و در تأسی از سیره حضرات معصومین (علیهم السلام) برشمرد و از تلاش‌ها و پیگیری‌های سرپرست و قضات اجرای احکام دادسرای بندرعباس و اعضای شورای حل اختلاف و مسئولان زندان در این خصوص قدردانی کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در ایام پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان و در آستانه شب‌های پر فضیلت قدر، شکات و اولیای دم در پرونده‌های قصاص به پویش مردمی مصالحه و گذشت بپیوندند و در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.

کد خبر 6754568

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

