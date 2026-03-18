۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۰

نجات یک زندانی محکوم به قصاص در بندرعباس

بندرعباس- دادستان بندرعباس از نجات یک زندانی محکوم به قصاص در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی انسان‌دوستانه همزمان با ماه مبارک رمضان، خانواده یک مقتول در بندرعباس با اعلام رضایت، زمینه رهایی یک زندانی از حکم قصاص و بازگشت او به آغوش خانواده‌اش را فراهم کردند.

عارف اکبری اظهار کرد: این حادثه حدود دو سال پیش و در پی یک درگیری رخ داد که در آن جوانی جان خود را از دست داد.

اکبری افزود: با گذشت زمان و تلاش‌های صورت‌گرفته، سرانجام خانواده مقتول در ماه مبارک رمضان از حق قصاص گذشتند.

وی گفت: این اقدام ارزشمند در روستای دشت امام بندرعباس و با پیگیری دهیاری، بزرگان محلی و همراهی مسئولان دادگستری استان هرمزگان به ثمر نشست.

کد خبر 6778012

