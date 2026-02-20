به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش اظهارداشت: فلسفه روزه تنها گرسنگی و تشنگی نیست، بلکه تمرینی بزرگ برای تقویت تقوا، کنترل نفس، صبر و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و اگر این روحیه در جامعه نهادینه شود بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

امام جمعه اهل سنت خاش افزود: بسیاری از مشکلات اخلاقی و اجتماعی ریشه در دوری از معنویت و آموزه‌های قرآنی دارد و ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است تا با انس بیشتر با قرآن کریم، حضور در مساجد، اقامه نماز جماعت و شرکت در جلسات تفسیر، زمینه اصلاح فرد و جامعه فراهم شود.

وی تصریح کرد: سیرت نبوی سرشار از رحمت، گذشت، عدالت و خدمت به مردم است و جامعه اسلامی زمانی به آرامش و پیشرفت می‌رسد که این شاخصه‌ها در خانواده‌ها و در مدیریت اجتماعی جاری شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه جوانان به معنویت در این ماه مبارک گفت: رمضان می‌تواند سپری محکم در برابر گناهان، انحرافات اخلاقی و آسیب‌هایی همچون اعتیاد، اختلافات خانوادگی و بی‌توجهی به ارزش‌های دینی باشد.

مولوی حسین‌زهی تأکید کرد: تقویت همدلی، کمک به نیازمندان، صله‌رحم و پرهیز از اختلافات، جلوه‌های عملی روزه‌داری واقعی است و مسلمانان باید از این ماه برای تحکیم وحدت و همبستگی بهره ببرند.

نماز جمعه اهل‌سنت خاش هر هفته با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و همواره به عنوان تریبونی مهم در تبیین مسائل دینی، اخلاقی و اجتماعی و تقویت وحدت اسلامی در این شهرستان مرزی نقش‌آفرین بوده است.