حضور ۱۰۰ هزار نمازگزار فلسطینی در مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، اداره اوقاف اسلامی قدس اشغالی اعلام کرد که شب گذشته ۱۰۰ هزار نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصی برای اقامه نماز عشا و نماز تراویح حضور پیدا کردند.

بر اساس این گزارش، حضور گسترده فلسطینی ها در مسجد الاقصی در حالی صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی امسال محدودیت های شدیدی را علیه نمازگزاران در این مکان مقدس اعمال می کند.

اشغالگران صهیونیست مانع حضور ساکنان کرانه باختری در مسجد الاقصی شده و هزاران تن از آنها را از ایست بازرسی قلندیا واقع در شمال قدس اشغالی بازگرداندند.

روز گذشته نیز عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی در گفتگو با الجزیره اعلام کرد: رژیم اشغالگر صهیونیستی از حدود یک ماه پیش برنامه‌ریزی برای اعمال محدودیت علیه نمازگزاران در ماه رمضان را آغاز کرده است.

وی گفت: نیروهای اشغالگر با توسل به دلایل امنیتی، از حضور گسترده هزاران مسلمان در مسجدالاقصی ناخشنود هستند و هدف این طرح‌ها کاهش شمار مسلمانان در شهر قدس و این مکان مقدس است.

خطیب مسجدالاقصی تاکید کرد: اقدامات و محدودیت‌های اعمال‌ شده در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر و تنش‌زاتر بوده است.