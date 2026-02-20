به گزارش خبرنگار مهر، میثم محتشم روز جمعه در حاشیه آماده سازی نمایشگاه تخصصی قرآن و عترت استان اظهار داشت: همزمان با تدارکات برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی قرآن و عترت لرستان، یادمان شهدای والامقام این استان نیز در کنار این نمایشگاه آماده‌سازی و برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام فرهنگی گفت: برپایی یادمان شهدای استان در کنار نمایشگاه قرآن و عترت، فرصتی مغتنم برای بازدیدکنندگان فراهم می‌کند تا ضمن آشنایی با دستاوردهای قرآنی و فرهنگی، با ارزش‌های والای ایثار، فداکاری و مقاومت شهدا آشنا شوند و آموزه‌های اهل بیت علیهم‌السلام را در زندگی خود نهادینه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان یادآور شد: این نمایشگاه قرآنی و فرهنگی از دوشنبه چهارم اسفند ماه ۱۴۰۴ در محل مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی خرم‌آباد آغاز می‌شود و تا دهم اسفند ماه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

محتشم افزود: آماده‌سازی یادمان شهدای استان همزمان با این رویداد، جلوه‌ای ویژه به نمایشگاه بخشیده و بازدیدکنندگان را با فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا خواهد کرد.