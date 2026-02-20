توسعه باغات شیبدار در لرستان با کاشت بادام و زیتون

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش بیرانوند مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان روز جمعه با اشاره به اهمیت توسعه باغات در اراضی کم بازده به رسانه‌ها اظهار داشت: با توجه به تغییر الگوی کشت و ضرورت سازگاری با شرایط اقلیمی، توسعه باغات با استفاده از گونه‌های با نیاز آبی پایین آغاز شده است.

وی بیان کرد: هدف اصلی از این اقدام، افزایش تولید اقتصادی، کاهش فشار بر منابع آبی و پایداری کشاورزی استان است.

احداث ۶۰ هکتار باغ بادام در شهرستان‌های سردسیر استان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: در مرحله نخست این برنامه، توسعه باغات شیبدار در مساحت ۱۰۰ هکتار در دستور کار قرار گرفته که تاکنون حدود ۶۰ هکتار باغ بادام در شهرستان‌های سردسیر استان احداث شده است.

وی ادامه داد: بقیه پروژه نیز در حال اجراست.

مکمل برنامه‌های توسعه باغات آبی

بیرانوند تأکید کرد: این طرح علاوه بر توسعه باغات در اراضی شیبدار، مکمل برنامه‌های سالانه توسعه باغات در اراضی آبی نیز بوده و طبق روال سال‌های گذشته ادامه خواهد یافت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: انتخاب گونه‌های مقاوم و با نیاز آبی پایین، عامل کلیدی در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری به شمار می‌رود.

مزایای اقتصادی و محیط‌زیستی طرح

بیرانوند درباره مزایای این برنامه گفت: کاشت بادام و زیتون در اراضی شیبدار علاوه بر بهینه‌سازی مصرف آب، موجب جلوگیری از فرسایش خاک، افزایش سطح سبز استان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی می‌شود.

وی گفت: بهره‌برداران با استفاده از این گونه‌ها می‌توانند تولید اقتصادی و درآمد پایدار داشته باشند.

کشاورزی پایدار در مسیر تغییرات اقلیمی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: با همکاری کشاورزان و بهره‌برداران، رعایت توصیه‌های فنی و برنامه‌ریزی منظم، این پروژه می‌تواند نمونه موفقی از کشاورزی پایدار و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی در لرستان باشد.

وی بیان کرد: در کنار اجرای پروژه توسعه باغات شیبدار، سازمان جهاد کشاورزی لرستان برنامه‌های آموزشی و ترویجی ویژه بهره‌برداران را نیز در دستور کار قرار داده است.

بیرانوند اضافه کرد: در این برنامه‌ها، نحوه مدیریت صحیح آبیاری قطره‌ای، انتخاب ارقام مقاوم به کم‌آبی، و روش‌های مقابله با آفات و بیماری‌های گیاهی به کشاورزان آموزش داده می‌شود تا ضمن افزایش بازدهی، بهره‌برداران بتوانند از سرمایه‌گذاری خود حداکثر سود اقتصادی را کسب کنند.

نقش توسعه باغات در اشتغال و اقتصاد روستایی

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: گسترش باغات شیبدار علاوه بر افزایش تولید کشاورزی، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی استان را فراهم می‌کند.