نجات۲ شهروند از حریق منزل مسکونی در خیابان جامی شرقی

آتشپاد دوم مجتبی دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۲ صبح امروز وقوع حریق در یک واحد مسکونی دو طبقه واقع در خیابان جامی شرقی از طریق تماس شهروندان به سامانه ۱۲۵ علام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۲۷، ۱۶ و ۲به همراه مدیر کشیک وقت سرآتشیار لطفی و تعدادی از رؤسای ایستگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند و اکیپ اول در کمتر از چهار دقیقه در صحنه حاضر شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان ادامه داد: در زمان رسیدن آتش‌نشانان، دو نفر شامل یک مرد و یک زن میانسال در داخل واحد مسکونی محبوس شده بودند که آتش‌نشانان بلافاصله عملیات تخلیه و رهاسازی را آغاز کردند.

دهقانی تصریح کرد: با اقدامات سریع، هماهنگ و حرفه‌ای نیروهای عملیاتی، هر دو فرد محبوس به سلامت نجات یافته و جهت بررسی‌های پزشکی تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی خاطرنشان کرد: همزمان عملیات اطفای حریق نیز با سرعت و دقت انجام شد و آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار و از سرایت آن به واحدهای مجاور جلوگیری به عمل آمد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری اصفهان تأکید کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق وقوع حریق در دست بررسی است.