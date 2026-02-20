۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

پلمب ۵ کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز در خرم‌آباد

خرم‌آباد- رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب پنج واحد غیرمجاز کمپ ترک اعتیاد در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد نصیر کوهزادی اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر راه‌اندازی کمپ‌های ترک اعتیاد فاقد مجوز توسط افرادی با هویت معلوم در سطح شهرستان خرم‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

گشت مشترک با حضور دستگاه‌های مسئول

وی افزود: مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی مرکز استان در قالب گشت مشترک و با حضور نمایندگان شبکه بهداشت، اداره بهزیستی، فرمانداری و یگان امداد شهرستان و با هماهنگی مرجع قضائی از محل‌های مورد نظر بازدید کردند.

فعالیت خارج از ضوابط قانونی

سرگرد کوهزادی تصریح کرد: در بررسی‌های به‌عمل‌آمده، فعالیت پنج واحد کمپ ترک اعتیاد غیرمجاز که بدون اخذ مجوزهای قانونی و خارج از ضوابط ابلاغی فعالیت می‌کردند، محرز شد. بر اساس مستندات موجود، این مراکز تا اطلاع ثانوی پلمب شدند.

قدردانی از مشارکت مردمی

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان در پایان با قدردانی از همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در گزارش‌دهی فعالیت‌های غیرمجاز نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی قانونی انجام شود.

