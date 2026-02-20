جلالی: کرمانشاه باید به بوم هنرمندان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی عصر جمعه با حضور در هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، با اشاره به جایگاه تاریخی کرمانشاه در عرصه فرهنگ و هنر اظهار کرد: کرمانشاه شهری با پیشینهای عمیق و ریشهدار در حوزههای مختلف هنری است و برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای تجسمی فجر نشان میدهد که جریان خلاقیت هنری در این شهر همچنان زنده، پویا و اثرگذار است.
وی افزود: هنر نباید صرفاً به گالریها و قابهای نمایشگاهی محدود شود، بلکه لازم است در متن زندگی شهری جریان داشته باشد و شهروندان در فضاهای عمومی نیز با جلوههای هنری مواجه شوند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه شهر میتواند به بستری برای بروز خلاقیت هنرمندان تبدیل شود، تصریح کرد: دیوارها، میادین، فضاهای عمومی و حتی مبلمان شهری ظرفیت آن را دارند که به بوم هنرمندان بدل شوند و روایتگر هویت فرهنگی و اجتماعی کرمانشاه باشند.
جلالی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه آمادگی دارد با همکاری هنرمندان تجسمی، زمینه حضور گستردهتر آثار هنری در سطح شهر را فراهم کند تا شهروندان در جریان زندگی روزمره خود از هنر بهرهمند شوند.
وی در ادامه حمایت از هنرمندان، بهویژه نسل جوان خلاق را از اولویتهای مدیریت شهری دانست و گفت: حمایت از هنرمندان نباید مقطعی و کوتاهمدت باشد، بلکه در رویکرد جدید سازمان فرهنگی شهرداری، این حمایت بهعنوان یک سیاست فرهنگی پایدار دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تقویت پیوند میان هنر و فضای شهری، ضمن ارتقای زیبایی بصری شهر، میتواند به افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی کرمانشاه منجر شود.
