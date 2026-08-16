به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در دیدار معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری کرمانشاه، اظهار کرد: برای ایجاد «پردیس مفاخر کرمانشاه» مأموریت شناسایی بهترین نقطه شهر به دستگاههای مربوطه واگذار شده است.
وی افزود: این پردیس با هدف معرفی مفاخر فرهنگی و هنری استان و کشور ایجاد میشود و میتواند به یکی از فضاهای فرهنگی جذاب و مورد استقبال مردم تبدیل شود.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت ساماندهی زیرساختهای فرهنگی و هنری استان، گفت: وضعیت برخی فضاهای فرهنگی در شأن جایگاه کرمانشاه نیست و باید مجموعههایی مناسب و درخور هنرمندان ایجاد شود و هنرهای معاصر نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
حبیبی همچنین بر حمایت از خانه هنرمندان کرمانشاه تأکید کرد و افزود: مدیریت استان در زمینه تأمین زیرساختها و تجهیزات این مجموعه همکاری خواهد کرد و انتظار میرود هنرمندان و صاحبنظران نیز در طراحی و محتوای آن مشارکت داشته باشند.
وی جشنواره ملی تئاتر مرصاد را یکی از ظرفیتهای مهم فرهنگی استان دانست و تصریح کرد: با توجه به پیوند عملیات مرصاد با تاریخ کرمانشاه، این جشنواره باید به شکل مستمر و سالانه یا دوسالانه در استان برگزار شود.
استاندار کرمانشاه همچنین خواستار حمایت از جشنواره ملی خوشنویسی با محوریت آیتالله نجومی و ایجاد دبیرخانه دائمی آن شد و گفت: جایگاه این شخصیت در فرهنگ و هنر جهان اسلام، ظرفیت ارزشمندی برای برگزاری مستمر این رویداد در سطح ملی است.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، تمدنی و انسانی کرمانشاه، خاطرنشان کرد: وجود آثاری همچون بیستون و طاقبستان، تنوع قومی، زبانی و مذهبی و حضور هنرمندان برجسته، استان را مستعد تبدیل شدن به قطب رویدادهای فرهنگی و هنری غرب کشور کرده است.
وی تأکید کرد: فرهنگ باید در متن برنامههای توسعهای استان قرار گیرد و دستگاهها و فعالان فرهنگی و هنری با همکاری یکدیگر از این ظرفیت برای امیدآفرینی، افزایش نشاط اجتماعی، تقویت گفتوگوی فرهنگی و انسجام اجتماعی استفاده کنند.
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