به گزارش خبرگزاری مهر، سیدانور رشیدی در مراسم اختتامیه اجرای تئاتر «داهولیک» به کارگردانی جمیل مفاخری که با همکاری سازمان فرهنگی شهرداری و با حضور هنرمندان و خانواده تئاتر در مجتمع فرهنگی شهرداری برگزار شد، اظهار کرد: سنندج شهری با پیشینه فرهنگی و هنری غنی است که هنرمندان بسیاری را در دامان خود پرورش داده و امروز نیز در سطح ملی و جهانی شناخته شده است.

وی افزود: سنندج به‌عنوان پایتخت دف، شهر خلاق موسیقی جهان، شهر کتاب و شهر مسجد و مناره در عرصه فرهنگ و هنر جایگاهی برجسته دارد و همواره مورد توجه اهالی فرهنگ و هنر کشور بوده است.

رشیدی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و صبغه تاریخی شهر، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره ششم شورای اسلامی شهر و شهرداری سنندج در دستور کار قرار گرفته و تاکنون اقدامات موثری در این زمینه انجام شده است.

شهردار سنندج با بیان اینکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهری و ایجاد فضاهای مناسب برای حمایت از هنرمندان در دستور کار شهرداری قرار دارد، گفت: توسعه فضاهای سبز شهری با ایجاد پارک‌های بزرگ‌مقیاس و امکانات فرهنگی، از جمله ساخت آمفی‌تئاتر روباز در پارک روجیار و تکمیل مجتمع فرهنگی شهر، از جمله اقدامات مهم در این حوزه است.

وی با اشاره به نقش مؤثر هنر در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد: فعالیت‌های فرهنگی و هنری علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهری، ابزاری کارآمد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه ضمن تقویت فرهنگ شهری، می‌تواند بستری برای شکوفایی هنر و هویت سنندج فراهم آورد.

رشیدی افزود: شهر یک موجود زنده است که همواره نیاز به کار و برنامه‌ریزی دارد. اگرچه برخی مشکلات و نقاط ضعف وجود دارد، اما مدیریت شهری تمام توان خود را برای توسعه شهر و خدمت به شهروندان به‌کار گرفته است.

وی ادامه داد: براساس مستندات موجود، می‌توان گفت شورا و شهرداری دوره ششم، فرهنگی‌ترین دوره در تاریخ مدیریت شهری سنندج بوده است چرا که برگزاری رویدادهای متعدد و ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و هنری، این شهر را به یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های فرهنگی در کشور تبدیل کرده است.

شهردار سنندج همچنین به اجرای پروژه گردشگری قشلاق گریزه اشاره کرد و گفت: این پروژه به‌طور همزمان اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهمی را دنبال می‌کند و با احیای پل تاریخی قشلاق که به دوره صفویه برمی‌گردد، بخشی از هویت تاریخی سنندج نیز زنده خواهد شد.