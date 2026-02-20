به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۷ هزار و ۸۷۷ نفر مرد و ۲۵۱ نفر زن هستند.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام در شهرستان‌های مختلف استان افزود: در این مدت، شهرستان سقز با یک‌هزار و ۱۶۹ نفر بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کننده را به خود اختصاص داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: پس از سقز، شهرستان‌های دیواندره با یک‌هزار و ۷۱ نفر، سنندج با یک‌هزار و ۲۶ نفر، بیجار با ۹۳۷ نفر و مریوان با ۸۳۵ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ورمقانی بیان کرد: همچنین در شهرستان بانه ۷۳۱ نفر، قروه ۷۰۳ نفر، کامیاران ۶۵۷ نفر، دهگلان ۵۳۱ نفر و سروآباد ۴۶۸ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: روند ثبت‌نام مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده درحال انجام است و آمار نهایی پس از پایان مهلت قانونی اعلام خواهد شد.

گفتنی است: تعداد ثبت نام تا این ساعت هشت هزار و ۱۴۱ نفر بوده که ۱۳ نفر در کل استان هنوز ثبت نهایی نشده است و آمار نهایی تا فردا ساعت ۹ مشخص می‌شود.