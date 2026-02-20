  1. استانها
  2. کردستان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

ثبت‌نام بیش از ۸ هزار داوطلب انتخابات شوراهای روستایی در کردستان

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان از ثبت‌نام نهایی ۸ هزار و ۱۲۸ داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی روستا در این استان تا پایان روز هشتم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۷ هزار و ۸۷۷ نفر مرد و ۲۵۱ نفر زن هستند.

وی با اشاره به آمار ثبت‌نام در شهرستان‌های مختلف استان افزود: در این مدت، شهرستان سقز با یک‌هزار و ۱۶۹ نفر بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کننده را به خود اختصاص داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: پس از سقز، شهرستان‌های دیواندره با یک‌هزار و ۷۱ نفر، سنندج با یک‌هزار و ۲۶ نفر، بیجار با ۹۳۷ نفر و مریوان با ۸۳۵ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ورمقانی بیان کرد: همچنین در شهرستان بانه ۷۳۱ نفر، قروه ۷۰۳ نفر، کامیاران ۶۵۷ نفر، دهگلان ۵۳۱ نفر و سروآباد ۴۶۸ نفر ثبت‌نام خود را نهایی کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: روند ثبت‌نام مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده درحال انجام است و آمار نهایی پس از پایان مهلت قانونی اعلام خواهد شد.

گفتنی است: تعداد ثبت نام تا این ساعت هشت هزار و ۱۴۱ نفر بوده که ۱۳ نفر در کل استان هنوز ثبت نهایی نشده است و آمار نهایی تا فردا ساعت ۹ مشخص می‌شود.

کد خبر 6754800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

