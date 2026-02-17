علیاکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش سامانه جامع انتخابات تا ساعت ۱۹ روز جاری و در پایان پنجمین روز ثبتنام، در مجموع ۵ هزار و ۹۶۷ نفر برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای استان ثبتنام نهایی کردهاند.
وی افزود: از این تعداد، ۵ هزار و ۸۱۲ نفر مرد و ۱۵۵ نفر زن هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به آمار تفکیکی شهرستانها گفت: بیشترین تعداد ثبتنام مربوط به شهرستان سقز با یکهزار و ۴۱ نفر است.
ورمقانی ادامه داد: پس از سقز، شهرستان دیواندره با ۸۰۳ نفر، سنندج با ۶۴۸ نفر، مریوان با ۶۰۲ نفر، کامیاران با ۵۸۳ نفر و بانه با ۵۵۸ نفر بیشترین آمار ثبتنام را به خود اختصاص دادهاند.
وی بیان کرد: در سایر شهرستانها نیز قروه ۵۰۶ نفر، بیجار ۵۳۷ نفر، دهگلان ۳۶۲ نفر و سروآباد ۳۲۷ نفر ثبتنام نهایی داشتهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: روند ثبتنام داوطلبان بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده در حال انجام است و آمار نهایی پس از پایان مهلت قانونی اعلام خواهد شد.
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