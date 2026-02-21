مهلت اعتراض داوطلبان شوراهای شهر گلستان تا چهارم اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها اظهار کرد: نتایج بررسیها در هیئت نظارت انجام و از طریق فرمانداران به داوطلبان اطلاعرسانی شده است.
وی با اشاره به پیشبینی سازوکار قانونی برای رسیدگی به اعتراضها افزود: داوطلبانی که نسبت به نتایج اعلامشده اعتراض دارند، تا چهارم اسفندماه فرصت دارند با مراجعه حضوری به فرمانداریها اعتراض خود را ثبت کنند تا درخواست آنان در هیئت نظارت مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
رئیس ستاد انتخابات گلستان در ادامه با تشریح آخرین آمار ثبتنام در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی روستا گفت: برای ۹۹۸ روستای استان و در مجموع سه هزار و ۳۷۸ کرسی شورا، تاکنون هفت هزار و ۵۷۳ نفر ثبتنام کردهاند.
حمیدی خاطرنشان کرد: از مجموع ثبتنامکنندگان ۶هزار و ۸۲۴ نفر مرد و ۷۴۹ نفر زن هستند که این آمار در مقایسه با دوره گذشته، با ثبتنام هفت هزار و ۴۶۸ نفر، رشد بیش از ۱۰۰ نفری را نشان میدهد.
وی همچنین از آغاز فرآیند استعلام داوطلبان خبر داد و اظهار کرد: از فردا استعلام داوطلبان ثبتنامشده برای مراجع پنجگانه قانونی ارسال میشود و این مراجع ده روز فرصت دارند پاسخ استعلامها را به بخشداریها اعلام کنند تا مراحل بعدی بررسی صلاحیتها طبق جدول زمانبندی انتخابات پیگیری شود.
حمیدی تأکید کرد: تمامی مراحل انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان طبق تقویم رسمی و در چارچوب قانون در حال انجام است و ستاد انتخابات استان آمادگی کامل برای برگزاری انتخاباتی قانونمند و منظم را دارد.
نظر شما