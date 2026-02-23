ابراهیم حسینی در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به پایان فرآیند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها اظهار کرد: در مجموع ١۵١ نفر برای حضور در این انتخابات ثبتنام کردهاند که این آمار نشاندهنده مشارکت و استقبال بیشتر نسبت به سالهای گذشته است.
وی با تأکید بر اهمیت شوراهای اسلامی در مدیریت محلی و توسعه روستاها افزود: افزایش تعداد داوطلبان بیانگر رشد احساس مسئولیت اجتماعی و تمایل بیشتر مردم برای نقشآفرینی در تصمیمگیریهای محلی است.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان عسلویه همچنین خاطرنشان کرد: پس از پایان مرحله ثبتنام، روند بررسی صلاحیت داوطلبان طبق قانون و در چارچوب زمانبندی اعلامشده توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
حسینی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی روستاها در پیگیری مطالبات مردمی و توسعه زیرساختهای محلی گفت: حضور گسترده نامزدها میتواند به افزایش رقابت انتخاباتی و در نهایت شکلگیری شوراهایی کارآمدتر و پاسخگوتر منجر شود.
وی از مردم خواست با مشارکت فعال در انتخابات پیشرو، زمینه تقویت مدیریت محلی و تحقق مطالبات روستاییان را فراهم کنند.
