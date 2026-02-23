۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹

١۵١ داوطلب برای انتخابات شوراهای روستاهای عسلویه ثبت‌نام کردند

 بوشهر- معاون سیاسی فرماندار عسلویه از ثبت‌نام ١۵١ نفر برای حضور در انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان خبر داد.

ابراهیم حسینی در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به پایان فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها اظهار کرد: در مجموع ١۵١ نفر برای حضور در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده مشارکت و استقبال بیشتر نسبت به سال‌های گذشته است.

وی با تأکید بر اهمیت شوراهای اسلامی در مدیریت محلی و توسعه روستاها افزود: افزایش تعداد داوطلبان بیانگر رشد احساس مسئولیت اجتماعی و تمایل بیشتر مردم برای نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های محلی است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان عسلویه همچنین خاطرنشان کرد: پس از پایان مرحله ثبت‌نام، روند بررسی صلاحیت داوطلبان طبق قانون و در چارچوب زمان‌بندی اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌ربط انجام خواهد شد.

حسینی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی روستاها در پیگیری مطالبات مردمی و توسعه زیرساخت‌های محلی گفت: حضور گسترده نامزدها می‌تواند به افزایش رقابت انتخاباتی و در نهایت شکل‌گیری شوراهایی کارآمدتر و پاسخگوتر منجر شود.

وی از مردم خواست با مشارکت فعال در انتخابات پیش‌رو، زمینه تقویت مدیریت محلی و تحقق مطالبات روستاییان را فراهم کنند.

