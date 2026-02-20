۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۳

پس از پایان همکاری با مرد پرتغالی؛

گزینه هیئت مدیره باشگاه استقلال برای جانشینی ریکاردو ساپینتو مشخص شد

گزینه هیئت مدیره باشگاه استقلال برای جانشینی ریکاردو ساپینتو مشخص شد

باشگاه استقلال تهران در آستانه انتخاب سرمربی جدید خود قرار دارد و سهراب بختیاری‌زاده به عنوان گزینه نهایی هیئت‌مدیره این باشگاه معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نتایج ضعیف استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو و همچنین حذف این تیم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، مدیران باشگاه روز جمعه اول اسفند و در آستانه دیدار برابر مس رفسنجان در هفته بیست‌ودوم لیگ برتر، تصمیم به قطع همکاری با این مربی پرتغالی گرفتند و حکم برکناری او را صادر کردند.

در پی این تصمیم، جلسات متعددی در سطح هیئت‌مدیره باشگاه برگزار شد تا درباره آینده نیمکت آبی‌پوشان تعیین تکلیف شود.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، در نهایت سهراب بختیاری‌زاده به عنوان گزینه نهایی برای هدایت استقلال انتخاب شده و در صورت بروز ندادن مانع خاص، قرار است حداکثر تا فردا به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید به هواداران معرفی شود.

بختیاری‌زاده که پیش از این نیز سابقه حضور روی نیمکت استقلال را دارد، فصل گذشته در دو مقطع هدایت این تیم را بر عهده گرفته بود و حالا بار دیگر در آستانه بازگشت به عنوان نفر اول کادرفنی قرار گرفته است.

کد خبر 6754810

    • L FI ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      عالیه پارسال همون سهراب را نگه داشته بودیم الان وضعمون خیلی بهتر بود از پنج بازی سه برد و دو‌مساوی گرفت بعضی ها هوس خارجی کردند سه تا خارجی اومد هیچ نتیجه نگرفتیم تازه با کوشکی و اسلامی و احمدی نه با بازیکنان رئال مادرید و بارسلونا مثل حدادی و آدان و آسانی
    • آبی عسق IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      پس دیگه بدبختیم مگر ساپینتوبایدگل بزنه که تغییرمربی می دهید ساپینتوخیلی مربی خوبی است تیم خاش هم هجومی هستن مشگل اصلی یک دروازه بان درجه یک خارجی ویک دو بازیکن مهاجم ویک بازیکن وسط لازم داریم وگرنه مشگل ازساپینتونیست اونی که این طرح را ریخته دشمن استقلال است
    • آرش تاجی IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      ساپینتو حیف بود واقعا با اینکه کلی اذیت شد تیمو بست بازیکنای لجوجی مثل اقاسی جلالی رضاییان واقعا ایشونو به حاشیه بردن مشکل با الحسین این بود که بازیکنان زیادی در شأن باشگاه نیستن ولی از نظر کیفیت تاکتیک مربی ایشون واقعا عالین کاش ایران نمیومد اینجوری با بی مهری اخراج بشه حقیقتا ناراحتم به عنوان هوادار ولی خب سهراب بهترین جانشینه حدقل شاکله تیمو بهم نمیزنه با تعصبه کاش استقلال به خواست رسانه رنگی به حاشیه نره یه تیمی تو ۸ بازی ۶ شکست داشته یه بردشم شانسی بوده بعد ساپی اخراج میشه
    • IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      خیلی اشتباه کردید، باید تا آخر فصل با ساپینتو ادامه می دادید، اشتباهات فصل قبل داره تکرار میشه......
    • مق IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      بسیار عالی سهراب بختیاری زاده با شخصیت و حرفه ای است
    • آراد IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      همین ساپی باشه بهتره
    • ر. ز IR ۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      این دیگه تصمیم مدیریت باشگاه بوده باید باشگاه هییت مدیره هلدینگ هواداران یک تصمیم انجام بدن اینکه باشگاه با برتری فنی رفت وبرگشت روی اشتباهات فردی هر دو بازی به الحسین اردن واگذار کرد که ساپینتو با ارنجش مخصوصا بلد نبودن در تعویض کردن باریکنان باعث هر دو باخت شد شکی نیست
    • وحید US ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      بسیار عالی سهراب بختیاری زاده یک استقلالی متعصب است🌹🌹🙏🙏❤️❤️👌👌
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      به امید موفقیت و سربلندی برای آقا سهراب.
    • سعید امین صبوری IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      هر کسی که به توپ فوتبال یک بار هم لگد زده باشد میفهمد که مربی تیمی که تا هفته ی ۲۲ جز مدعیان اصلی قهرمانی در ۲جام است و سال قبل هم این تیم در شرایط سقوط بوده و پنجره ی نقل انتقال تیم هم بسته شده و ابتدای فصل هم این تیم بالای ۸بازیکن اصلی اش تغییر کردن را نباید حتی با فرگوسن هم تعویض کرد ..مگر یادشون رفته پارسال از همین تعویض مربی ها ضربه خوردیم
    • سنسی IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      از اول از ساپینتو خوشم نمیومد .ازقدیم گفتن آزموده را آزمودن خطاست .ساپینتو قبلا هم ضربشو به استقلال زده بود .باید مثل تیم های اروپایی پیشکسوتان دعوت کنند بهشون پست بدن بیان هر بازی که میزبان هستند تماشا کنند تا روحیه تیم بره بالا .مربی آلمانی جوان باید بیارن تیم پوست اندازی کنه این پیرمردای مسن کلی پول گرفتن بندازن بیرون ۴تا جوان خارجی خوب بیارن جوانان ما هم رقابت کنن
    • محمد IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      واقعا خنده داره مدیریت استقلال ، دیگه بازیهاشو نگاه نمیکنم

