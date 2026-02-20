گزینه هیئت مدیره باشگاه استقلال برای جانشینی ریکاردو ساپینتو مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نتایج ضعیف استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو و همچنین حذف این تیم از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲، مدیران باشگاه روز جمعه اول اسفند و در آستانه دیدار برابر مس رفسنجان در هفته بیست‌ودوم لیگ برتر، تصمیم به قطع همکاری با این مربی پرتغالی گرفتند و حکم برکناری او را صادر کردند.

در پی این تصمیم، جلسات متعددی در سطح هیئت‌مدیره باشگاه برگزار شد تا درباره آینده نیمکت آبی‌پوشان تعیین تکلیف شود.

بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، در نهایت سهراب بختیاری‌زاده به عنوان گزینه نهایی برای هدایت استقلال انتخاب شده و در صورت بروز ندادن مانع خاص، قرار است حداکثر تا فردا به طور رسمی به عنوان سرمربی جدید به هواداران معرفی شود.

بختیاری‌زاده که پیش از این نیز سابقه حضور روی نیمکت استقلال را دارد، فصل گذشته در دو مقطع هدایت این تیم را بر عهده گرفته بود و حالا بار دیگر در آستانه بازگشت به عنوان نفر اول کادرفنی قرار گرفته است.