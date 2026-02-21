۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۹

در انتظار رای نهایی کمیته فنی؛

جلسه تصمیم‌گیری استقلالی‌ها در غیاب ساپینتو/ سرمربی ایتالیایی گزینه شد

مسئولان باشگاه استقلال به همراه اعضای کمیته فنی این باشگاه در نشستی وضعیت عملکرد آبی پوشان در لیگ برتر و دلایل حذف از لیگ قهرمانان آسیا را بررسی خواهند کرد تا تصمیم نهایی را بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی برکناری ریکاردو ساپینتو از هدایت تیم فوتبال استقلال، جلسه کمیته فنی این باشگاه از حوالی ظهر امروز شنبه در محل باشگاه آغاز شد تا درباره انتخاب جانشین این سرمربی پرتغالی تصمیم‌گیری شود.

در این نشست، جمعی از پیشکسوتان و اعضای کمیته فنی باشگاه حضور دارند که از جمله می‌توان به مجید نامجو مطلق، جهانگیر کوثری، علی شوری، بهتاش فریبا و محمد نوری اشاره کرد. همچنین دستیاران ساپینتو لئاندرو سوسا مندس (مربی بدنساز) و ساموئل پدروسو (مربی و آنالیزور) نیز در جلسه حضور یافته‌اند تا گزارشی از آخرین وضعیت فنی تیم و ... ارائه دهند.

محور اصلی این جلسه بررسی گزینه‌های هدایت استقلال در ادامه فصل است. در حال حاضر سهراب بختیاری‌زاده به عنوان گزینه اصلی و جدی هدایت آبی‌پوشان مطرح شده و رایزنی‌هایی نیز در این خصوص انجام گرفته است. بختیاری‌زاده که سابقه حضور در کادر فنی و هدایت تیم‌های لیگ برتری را در کارنامه دارد، از حمایت بخشی از اعضای کمیته فنی برخوردار است.

در عین حال، بحث حضور یک مربی ایتالیایی نیز در این جلسه مطرح شده و برخی اعضا بر استفاده از گزینه خارجی تأکید دارند.

گفته می‌شود هیئت‌مدیره باشگاه استقلال قصد دارد پس از جمع‌بندی نهایی کمیته فنی، تصمیم قطعی خود را درباره سرمربی جدید اتخاذ و به صورت رسمی اعلام کند. با توجه به حساسیت دیدارهای پیش‌رو و شرایط استقلال در جدول رقابت‌های لیگ، مدیران باشگاه در تلاش هستند هرچه سریع‌تر تکلیف نیمکت این تیم را مشخص کنند.

    • عاشق ارتش سرخ پایتخت IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      ای کاش در بازی‌های آسیایی در سطح دو فقط فینال وار داشت بلکه داورها مثل لیگ خودمون یجورایی سهمیه پنالتیهای تیم کیسه رو در هر بازی کنار میزاشتن اینجوری بلکه بعداز ی عمر سوم یا چهار میشدن آبروی ایرانم کمی حفظ میشد در ضمن سهمیه باشگاهامونم کم نمیشد . قابل توجه متخصصین آسیا
      • امید IR ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        خیلی رو دارید! حالا نه شما هر سال تشریف می برید آسیا و صعود کردید! بابا سنگ پا قزوین جای شما طرفدارانی لنگی خودکشی کرد و سالگردش هم گرفتیم!
    • سرخابی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      کاش به جای اینکه درسال چند بار مربی عوض کنیم نگاهی به بازیکنان بی کیفیت هم کنیم،هم پرسپولیس هم استقلال،وکلا تمام باشگاه های ایرانی،پولهای زیاد به بازیکنان بی کیفیت میدهند،بازیکنان هم زورشان می آید یک شوت درست و حسابی به توپ بزنند

