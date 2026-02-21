به گزارش خبرنگار مهر، در پی برکناری ریکاردو ساپینتو از هدایت تیم فوتبال استقلال، جلسه کمیته فنی این باشگاه از حوالی ظهر امروز شنبه در محل باشگاه آغاز شد تا درباره انتخاب جانشین این سرمربی پرتغالی تصمیمگیری شود.
در این نشست، جمعی از پیشکسوتان و اعضای کمیته فنی باشگاه حضور دارند که از جمله میتوان به مجید نامجو مطلق، جهانگیر کوثری، علی شوری، بهتاش فریبا و محمد نوری اشاره کرد. همچنین دستیاران ساپینتو لئاندرو سوسا مندس (مربی بدنساز) و ساموئل پدروسو (مربی و آنالیزور) نیز در جلسه حضور یافتهاند تا گزارشی از آخرین وضعیت فنی تیم و ... ارائه دهند.
محور اصلی این جلسه بررسی گزینههای هدایت استقلال در ادامه فصل است. در حال حاضر سهراب بختیاریزاده به عنوان گزینه اصلی و جدی هدایت آبیپوشان مطرح شده و رایزنیهایی نیز در این خصوص انجام گرفته است. بختیاریزاده که سابقه حضور در کادر فنی و هدایت تیمهای لیگ برتری را در کارنامه دارد، از حمایت بخشی از اعضای کمیته فنی برخوردار است.
در عین حال، بحث حضور یک مربی ایتالیایی نیز در این جلسه مطرح شده و برخی اعضا بر استفاده از گزینه خارجی تأکید دارند.
گفته میشود هیئتمدیره باشگاه استقلال قصد دارد پس از جمعبندی نهایی کمیته فنی، تصمیم قطعی خود را درباره سرمربی جدید اتخاذ و به صورت رسمی اعلام کند. با توجه به حساسیت دیدارهای پیشرو و شرایط استقلال در جدول رقابتهای لیگ، مدیران باشگاه در تلاش هستند هرچه سریعتر تکلیف نیمکت این تیم را مشخص کنند.
