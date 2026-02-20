به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب و قرآن سمنان در سالن غدیر مرکز استان بر جایگاه این دست رویدادها در ترویج فرهنگ مطالعه در کشورمان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه نیاز است که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به خصوص در بین نسل جوان مان ترویج شود، افزود: این امر راهکارهایی دارد که یکی از آنها انگیزه بخشی است.

امام جمعه سمنان نقش خانواده ها و آموزش و پرورش را در این زمینه موثر دانست و تاکید کرد: انگیزه‌بخشی برای ارتباط‌گیری با کتاب و تقویت کتاب‌خوانی بسیار اهمیت دارد.

مطیعی با بیان اینکه نمایشگاه های کتاب مهمترین رویدادهایی هستند که در ترویج فرهنگ مطالعه تاثیر دارند، افزود: اثرگذاری قرآن کریم در سعادت و تعالی انسان سبب اهمیت این کتاب الهی شده است و امروز در نمایشگاه کتاب و قرآن سمنان شاهد هستیم که بخش بزرگی از تولیدات به کلام الله مجید اختصاص داده شده است.

وی بر جایگاه قرآن کریم در بین مسلمانان و مردم ایران اسلامی اشاره کرد و افزود: جسارت به قرآن کریم در اغتشاش‌های اخیر نشان از درماندگی و توطئه‌های دشمنان است.

گفتنی است: هجدهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه قرآن و عترت استان سمنان تا هشتم اسفند ماه در سالن غدیر سمنان برپا است.