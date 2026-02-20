مدیرکل تبلیغ وزارت ارشاد: تبیین کلام الهی برای نسل امروز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مجیدی شامگاه آدینه در مراسم افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب و قرآن سمنان در سالن ورزشی غدیر، ضمن گرامی داشت ماه رمضان بیان کرد: یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه های قرآنی به خصوص در ماه مهمانی خدا و بهار قرآن، جاری شدن عطر کلام الله مجید در شهرهای ایران اسلامی است.

وی قرآن را نسخه شفا بخش زندگی بشری دانست و گفت: تبیین اهمیت قرآن در زندگی نسل امروز، اهمیت دارد.

مدیرکل تبلیغ و ترویج امور قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: این قبیل نمایشگاه هایی که امروز در سمنان شاهد بازگشایی یکی از آنها هستیم، یکی از موثرترین راه های ترویج فرهنگ کتابخوانی به خصوص توجه به قرآن کریم است.

مجیدی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت نقشی مهم در تبلور و معرفی ظرفیت‌های قرآنی است، تاکید کرد: ما در کشورمان به حمدالله شاهد شکوفایی استعدادها و ظرفیت های قرآنی بسیاری هستیم که باید آنها را قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه تبیین باید از داشته هایمان نشات بگیرد، افزود: یکی از داشته های منحصر به فرد ما مسلمانان کتاب قرآن، کلام الهی و راهگشای زندگی و راهنمای زیستن است.

گفتنی است: هجدهمین نمایشگاه کتاب و سومین نمایشگاه قرآن و عترت استان سمنان تا هشتم اسفند ماه در سالن غدیر سمنان برپا است.