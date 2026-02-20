تغییر ساعت پایان فعالیت شیفت عصر مدارس خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما از کاهش ۴۵ دقیقه‌ای زمان فعالیت آموزشی مدارس خراسان رضوی در نوبت عصر هم‌زمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان خبر داد.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: با عنایت به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا و به منظور رفاه حال دانش‌آموزان روزه‌دار و همکاران فرهنگی، ساعت پایان فعالیت آموزشی در شیفت عصر مدارس استان با تغییر همراه خواهد بود.

وی با اشاره به جزئیات این تصمیم افزود: فعالیت آموزشی در نوبت عصر تمامی مدارس استان خراسان رضوی با ۴۵ دقیقه تعجیل (زودتر) به اتمام خواهد رسید. شایان ذکر است که ساعت آغاز به کار شیفت صبح مدارس کمافی‌سابق بدون تغییر و مطابق روال عادی خواهد بود.

رهنما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیای گرامی، از درگاه ایزد منان توفیق بهره‌مندی هرچه بیشتر از برکات این ماه پرفیض را مسئلت کرد.