تعطیلی مدارس ابتدایی فریمان و نیشابور در نوبت بعدازظهر سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تمامی مدارس مشهد در نوبت بعدازظهر سه شنبه دایر خواهد بود.

همچنین به دلیل برودت هوا،مدارس نوبت بعدازظهر در مقطع ابتدایی شهرهای نیشابور و فریمان تعطیل اعلام شد.