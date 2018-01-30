  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

به دلیل برودت هوا صورت پذیرفت؛

تعطیلی مدارس ابتدایی فریمان و نیشابور در نوبت بعدازظهر سه شنبه

تعطیلی مدارس ابتدایی فریمان و نیشابور در نوبت بعدازظهر سه شنبه

مشهد- مدارس نوبت بعدازظهر در مقطع ابتدایی شهرهای نیشابور و فریمان تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تمامی مدارس مشهد در نوبت بعدازظهر سه شنبه دایر خواهد بود.

همچنین به دلیل برودت هوا،مدارس نوبت بعدازظهر در مقطع ابتدایی شهرهای نیشابور و فریمان تعطیل اعلام شد.

کد مطلب 4214246

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها