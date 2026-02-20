۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۵۷

پایان کار سارقان حرفه‌ای در گرمسار؛ ردزنی از گرمسار تا پاکدشت

پایان کار سارقان حرفه‌ای در گرمسار؛ ردزنی از گرمسار تا پاکدشت

سمنان- رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در عملیات مشترک با پلیس پاکدشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در سالن غدیر سمنان، بیان کرد: در پی وقوع سرقت خودرویی در گرمسار، کارآگاهان آگاهی این شهرستان تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات مشخص شد که سارق یا سارقان با خودروی دیگری به گرمسار آمده تا یک دستگاه سواری را سرقت نمایند، افزود: این امر سبب شد تا ماموران آگاهی با تکنیک های پلیسی و اشراف اطلاعاتی رد زنی این افراد را در دستور کار قرار دهند.

رئیس پلیس آگاهی سمنان از شناسایی این افراد در پاکدشت خبر داد و ابراز کرد: در عملیات مشترک بین پلیس استان سمنان و شهرستان پاکدشت یک نفر در این ارتباط شناسایی و دستگیر شد.

گیلانی با بیان اینکه این فرد همدست خود را نیز معرفی کرد، افزود: در بازجویی ها این افراد به دو فقره سرقت محتویات خودروی سواری نیز اعتراف و روانه زندان شدند.

    روستای علی میرزا پاکدشت استان تهران IR ۰۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      خیلی از معتادها،تریاک مصرف میکنند،ازصبح میروندسرکار یه لقمه نون حلال برای زنوبچه هاشون درمیارن، و اونهایی که صنعتی مصرف میکنند،۹۹٪میرن آشغال جمع میکنند،وچون از خانه و خانواده تردشان میکنند،کم کم سروشکلشان خیلی وحشتناک میشود،وظاهری ترسناک وکثیف پیدامیکنند، وخیلی هاشون بخاطرمصرف زیاد میمیرند،واین باعث میشود،دونه دونه جوانان این مملکت،ازبین بروند.دولت بایدتریاک رادر کلینیک برای بیماران ازادکند،باقیمت پایین،تاجوانان سراغ موادصنعتی نروند،هرخانواده که مردش وزنش دچارمصرف موادصنعتی بشود،خانوادهی نابوده

