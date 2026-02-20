به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در سالن غدیر سمنان، بیان کرد: در پی وقوع سرقت خودرویی در گرمسار، کارآگاهان آگاهی این شهرستان تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات مشخص شد که سارق یا سارقان با خودروی دیگری به گرمسار آمده تا یک دستگاه سواری را سرقت نمایند، افزود: این امر سبب شد تا ماموران آگاهی با تکنیک های پلیسی و اشراف اطلاعاتی رد زنی این افراد را در دستور کار قرار دهند.

رئیس پلیس آگاهی سمنان از شناسایی این افراد در پاکدشت خبر داد و ابراز کرد: در عملیات مشترک بین پلیس استان سمنان و شهرستان پاکدشت یک نفر در این ارتباط شناسایی و دستگیر شد.

گیلانی با بیان اینکه این فرد همدست خود را نیز معرفی کرد، افزود: در بازجویی ها این افراد به دو فقره سرقت محتویات خودروی سواری نیز اعتراف و روانه زندان شدند.