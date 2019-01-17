دستگیری سارق معتاد در گرمسار/کشف ۸ فقره سرقت سیم و کابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بینقی در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه با هوشیاری و تلاش مأموران نیروی انتظامی گرمسار سارق معتاد در این شهر شناسایی و دستگیر شد، ابراز داشت: با توجه به اینکه برقراری امنیت مهم‌ترین وظیفه ناجا محسوب می‌شود بنابراین با هرگونه انجام سرقت در شهرهای استان به‌طور جد برخورد خواهد شد.

وی بابیان اینکه این فرد به انواع مواد مخدر اعتیاد شدید داشت، اضافه کرد: در بازجویی‌های اولیه این فرد به هشت فقره سرقت اعتراف کرد که تحقیقات پیرامون این موضوع ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان بابیان اینکه ارزش اقلام مسروقه ۶۲۰ میلیون ریال برآورد می‌شود، ابراز داشت: در بررسی‌های کارآگاهان مشخص شد متهم با یک دستگاه خودروی نیسان طی چند مرحله در شهرستان گرمسار اقدام به سرقت داشته است.

بینقی اضافه کرد: برای ریشه‌کنی اعتیاد در جامعه همکاری مردم و سایر مسئولان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آسیب اجتماعی داشته باشد بنابراین به‌منظور کاهش سرقت‌های ناشی از اعتیاد می‌بایست همه افراد جامعه تلاش کنند.