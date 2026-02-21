  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

رسولیان: قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت در مهاباد دستگیر شد

ارومیه- فرمانده انتظامی مهاباد از قتل مردی ۵۰ ساله و دستگیری قاتل در کمترین زمان ممکن در این شهرستان، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ امیر رضا رسولیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کشف جسدی مردی میانسال در یکی از محلات حاشیه شهر مهاباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کاآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم با استفاده از سلاح سرد به قتل رسیده است و قاتل جسد را در محل رها و از محل متواری شده است و لذا پس از شناسایی هویت مقتول ،در عرض کمتر از ۱۲ ساعت قاتل شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضائی در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس دلالت سد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد با اشاره به اینکه متهم علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرده است خاطر نشان کرد: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می رود شهروندان نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6755328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها