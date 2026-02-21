رسولیان: قاتل در کمتر از ۱۲ ساعت در مهاباد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ امیر رضا رسولیان در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی کشف جسدی مردی میانسال در یکی از محلات حاشیه شهر مهاباد، رسیدگی به موضوع در دستور کار کاآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی های تخصصی پلیس مشخص شد که متهم با استفاده از سلاح سرد به قتل رسیده است و قاتل جسد را در محل رها و از محل متواری شده است و لذا پس از شناسایی هویت مقتول ،در عرض کمتر از ۱۲ ساعت قاتل شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضائی در مخفیگاهش دستگیر و به مقر پلیس دلالت سد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد با اشاره به اینکه متهم علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی با مقتول عنوان کرده است خاطر نشان کرد: پلیس به طور مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با مجرمان آماده بوده و انتظار می رود شهروندان نیز ضمن همکاری مستمر با پلیس، با اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.